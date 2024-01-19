行兇時間軸曝！他坐麥當勞等候17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

▲戚男坐在麥當勞內觀察前妻何時回來，一見到妻子上車，立刻衝出跟上。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市南屯區五權西路上的麥當勞得來速停車場今天下午傳出雙屍命案，一名67歲戚姓男子與55歲陳姓女子被發現渾身是血陳屍在賓士車內。據悉，兩名死者原為夫妻，上周才剛辦完離婚，未料就發生憾事，不排除係夫殺妻再自戕可能。警方調查，戚男疑似事先掌握前妻行蹤，知道前妻的賓士車停在得來速停車場，隨即走進麥當勞裡埋伏等待，等到前妻一上車後就衝進車內行兇。

據悉，陳女3個月前才因被戚男毆打通報家暴，兩人也因家暴問題簽字離婚。陳女目前退休，經濟狀況不錯，而戚男則擔任警衛工作，兩人已不住在一起，但戚男偶爾還是會回去陳女家。

戚男疑似得知，前妻固定會去案發現場附近聚會，且習慣把車停在五權西路麥當勞停車場。今天上午7點58分左右，陳女將車停入停車場後離開，隨後騎機車的戚男約8點47分出現在麥當勞得來速停車場，確定車上沒人後，8點50分回到機車拿出包包後走進麥當勞，隔著玻璃觀察窗外。

約莫9點07分，戚男發現前妻出現上車，隨即衝出麥當勞跟著坐上副駕駛座，之後兩人便再無下車，直到下午麥當勞員工發現賓士車停放太久，前往查看才驚見兩人滿身血早已斷氣。