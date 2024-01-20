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社會 社會焦點 保障人權

詐團扮檢警要他「袂晒講」！老翁190萬被領光　還要解除80萬定存

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名73歲王姓老翁掉進了詐騙集團「假檢警」詐騙陷阱，10日當天趕赴台灣銀行基隆分行欲辦理匯款新台幣80萬元，由於王翁神情緊張，引起現場派駐的保七員警、行員注意，上前關懷提問時，王翁還一度稱「偵查不公開」、「袂晒講」(台語：不能說)，直到警方耐心開導、告誡，王翁才恍然大悟自己上了詐騙集團的當。

▲▼基隆翁遇詐，前往銀行解除80萬元定存，保七警上前攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王翁到台灣銀行辦理解除80萬元定存，因神情緊張，引起行員、及派駐的保七員警注意。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，王翁當天臨櫃匯款時神色相當緊張，引起派駐台灣銀行保七員警、行員注意，經予關懷提問後，才知老翁日前接獲台北地方法院傳票，稱其因涉嫌刑事案件須配合檢警辦案，命他將其名下所有金融帳戶、提款卡及密碼交付檢察官保管，不然就會被管收坐牢，且檢警一直強調偵查不公開，此事「袂晒講」，否則就會罪加一等，且看完傳票需立即撕毀，還需回報每日行蹤；王翁也真的照做，不論是出門買便當、還是飯後散步，都一一向「假檢警」回報。

▲▼基隆翁遇詐，前往銀行解除80萬元定存，保七警上前攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王翁依「假檢警」指示，每日詳細回報行程。（圖／記者郭世賢翻攝）

王翁還表示，他已於112年11月下旬將郵局、台銀提款卡寄送到對方指定的便利商店，迄今發現郵局帳戶存款90多萬、及台銀帳戶內100萬元均已被提領光，此次在接獲「檢警」通知，稱其名下仍有存款，因此才會親自到台銀辦理解除定存80萬元，欲匯款給「檢警人員」。

經保七員警與臺銀行員舉出諸多案例告知老翁，並向老翁勸說所有的手機對話內容全是詐騙集團分飾二角(方檢察官、李警官)複合型的詐騙手法，千萬別上當，老翁才恍然大悟這全是一場假檢警詐騙案，王翁十分感謝保七員警與台銀行員幫忙，立即取消辦理解除定存。

保七總隊呼籲，詐騙集團假扮檢警人員，並偽造法院傳票以「偵查不公開」為由行騙之手法時有所聞，民眾若接獲法院傳票，務必親自向法院查詢真偽，千萬別隨意繳交、寄送提款卡或存摺給他人，以免受騙、蒙受損失。

▼王翁依詐騙集團成員指示，看完「假傳票」後即將其撕毀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆翁遇詐，前往銀行解除80萬元定存，保七警上前攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆翁遇詐，前往銀行解除80萬元定存，保七警上前攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

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