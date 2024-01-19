北市聯醫119周年慶攜手消防局舉辦「醫起防災」　宣告醫院轉型兼顧市民安全

▲臺北市立聯合醫院中興院區攜手消防局舉辦「醫起防災」與民同歡。（圖／臺北市立聯合醫院中興院區提供）

記者楊智雯／綜合報導

專注在地服務的臺北市立聯合醫院中興院區，是市民倚重信賴的在地醫療夥伴，適逢119年週年慶今（1/19）也是119消防節，特別攜手與消防局舉辦「醫起防災」健康促進暨社區防災宣導活動，也象徵醫院轉型的重要里程碑，邀請臺北市政府衛生局陳正誠副局長到場見證，豐富多彩的園遊會活動吸引大小朋友參與，透過輕鬆愉悅的互動，增加民眾對醫療防災意識，希望持續為市民健康把關，守護市民健康與安全。

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▲臺北市立聯合醫院中興院區蔡景耀院長宣告與消防隊合作轉型安全醫院。（圖／記者楊智雯攝）

科技一日千里，醫院也要跟著轉型滿足市民對優質醫療服務的需求，秉持人性化的醫療理念，臺北市立聯合醫院中興院區蔡景耀院長表示：「醫院不只是照護病人的健康，更要守護病人的安全，持續提供社區民眾最優質的醫療服務，近幾年醫院的消防設備更新，消防安全更是不留餘力，落實全院防火管理、成為消防示範觀摩醫院，更榮獲內政部消防署優良防火管理人殊榮，因此特別與消防隊合作持續建構數位轉型之安全醫院。」

▲「醫起防災」以園遊會方式進行健康促進及社區防災宣導。（圖／臺北市立聯合醫院中興院區提供，下同）

臺北市立聯合醫院中興院區不但是消防防災的重點場域，同時也是消防局選出的示範單位，因此在月子中心、老人長照中心等弱勢避難機構規劃很完整，成為台北市、新北市許多單位學習的地方。119週年院慶活動除規劃1樓大廳院史展示，同時以園遊會方式進行健康促進及社區防災宣導，安排健康及防災知識有獎徵答，闖關遊戲包括「生命自主大富翁」、「藥您安全過好年」、「我的餐盤健康吃」、「中醫養生保健諮詢」、「顧健康來篩檢」、「無菸拒檳酒健康更長久」、「捐血救人熱心熱血」、「住宅保命神器」、「住宅防火安全」、「CPR體驗」、「消防小尖兵」、「防止CO中毒」、「地震體驗車」及「大量傷病患器材車」等提升健康與防災的體驗。

▲各種互動體驗吸引大小朋友一起參與。

與民互動體驗中比較特別的是「火災消防體驗車」、「模型區」，讓民眾一眼就看懂火災時關門與沒關門的差別有多大，並提醒居家安裝助警器與強制排煙熱水器對防災知識，供民眾闖關體驗輕鬆學習，完成闖關活動可於闖關卡蓋章集點兌換精美禮品，臺北市立聯合醫院中興院區蔡景耀院長說「只要民眾參加活動多學到一個觀念，以後都是救命的關鍵」。

▲臺北市立聯合醫院中興院區強調要為全民帶來健康快樂的未來。

台北市是一個重視健康也重視市民安全的地方，臺北市立聯合醫院中興院區蔡景耀院長說：「在地服務119年的臺北市立聯合醫院中興院區，除了提供健康、也提供安全跟防災知識，迎接嶄新的未來，更承諾繼續照顧市民健康之外，透過各方的合作，接下來還有防災預演、與消防隊合作與市民進行衛教等多元活動，為全民帶來健康快樂的未來」。