北市聯醫攜手康寧大學產學合作　厚植臨床照顧人才培訓

▲ 北市聯醫與康寧大學產學合作 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為讓以護理為志向的同學，能在兼顧「就學」與「就業」為基礎之教育模式下學習，並同時能完成學位及獲取臨床經驗，康寧大學與臺北市立聯合醫院攜手合作，透過學校專業課程傳授及北市聯醫的專業臨床師資，共同培育學生紮實的臨床實作能力，藉由合作模式對於護理基層人才培育有莫大助益，尤其在護理人力短缺的現在更顯重要。

▲ 北市聯醫蕭勝煌總院長親頒獎學金給與康寧大學產學護理系學生 。（圖／康寧大學提供）

臺北市立聯合醫院蕭勝煌總院長與邱逸淳、王懋哲兩位副總院長與教研組組長洪翠妹27日赴康寧大學，親自頒發產學合作的護理科四年忠班蔡沛娣等八位同學每學期新臺幣六萬元獎助金。

康寧大學校長陳清溪致詞時表示，與北市聯醫產學合作的目的，即在協同教學和減少學用落差，有助於護理學生更快速融入臨床情境。此外本校護理科教師具備專業的知識及教學熱忱，在校時運用多元化的教學技巧指導學生，且近年護理師國考通過率均高於全國合格率，在獲得護理師證照後，保證100%就業。目前護理的工作環境在各方的努力下，只會越來越好，相信康寧大學和北市聯醫合作，求學及就業必定雙贏。

北市聯醫蕭總院長在致詞時也提到，醫院與康寧大學不論是在師資與學生實習早已合作已久，共同培育學生並提供適當的就業機會，提升市民醫療品質，同時鼓勵護理科系優秀學生畢業後從事護理臨床照顧服務。蕭院長補充，目前醫院已與近19餘校簽署建教合作協定，提供護理等相關科系學生獎助金。此外醫院透過今年年中逐步調高護理夜班費及病房專業加給等措施，每位護理師平均年所得逼近百萬元，調薪幅度較其他私立醫院更高，可說是「率全台公立醫院之先」，目的即是為了留下優秀的護理人力，期望這八位同學到醫院上班後能繼續充實本質學能，為提升照顧品質共同努力。