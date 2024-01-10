登山摔傷獲救！山友送100份雞排致謝 　花蓮消防局婉拒轉贈教養院

▲花蓮消防局收到的100份雞排，將轉贈弱勢團體。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

家住新竹的山友去年10月間於花蓮山區下山途中摔倒，傷及背部及腰椎無法行動，打119報案後，花蓮縣消防局成立地面搜救部隊與空勤總隊執行吊掛救援成功。山友為感謝花蓮縣消防局即時救援，表示願小額捐款予消防局，雖經消防局人員再三婉拒，該山友仍向花蓮某雞排店訂購100份雞排，請店家送至花蓮縣消防局供消防弟兄享用下午茶。



花蓮消防局表示，公務員廉政倫理規範第4條規定：「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物。但有下列情形之一，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，得受贈之：……（三）受贈之財物市價在新台幣五百元以下；或對本機關（構）內多數人為餽贈，其市價總額在新臺幣一千元以下。」民眾捐贈物資一事消防局依規定填寫廉政倫理事件登錄表，經機關首長核定後將該物資轉贈弱勢團體。花蓮縣消防局政風室黃主任在聯繫黎明教養院人員後，將民眾捐贈之100份雞排轉贈予黎明教養院院童享用。



花蓮縣消防局吳代理局長表示，清廉是公務員的基本要求，救災救護是消防員的核心業務，廉潔自持、公正執行業務更是消防局同仁應謹守之原則。