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葉門反抗軍宣稱　中國俄羅斯船隻可安全通過紅海

▲▼「銀河領袖號」（Galaxy Leader）2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（圖／路透）

▲「銀河領袖號」（Galaxy Leader）2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（又譯胡塞）一名高階成員承諾，中國及俄羅斯船隻可安全通過紅海，不會受到威脅。青年運動為了聲援加薩巴勒斯坦人，近日不斷襲擊國際商船、挾持商船及其船員，甚至朝美艦方向發射反艦飛彈。

青年運動政治局成員穆罕默德巴基蒂（Mohammed al-Bukhaiti）接受俄媒《消息報》（Izvestia）訪問時提到，只要商船不與某些國家有關連，特別是以色列，葉門附近水域就是安全的，「包括俄羅斯和中國在內的所有其他國家，他們在該區域的航行不會受到威脅，且會確保他們的船隻在紅海安全穿越，因為航行自由對我們國家來說很重要。」

不過穆罕默德巴基蒂也說，任何針對與以色列有關船隻的襲擊行動將會持續進行。他也稱，船隻遇襲的責任在於無視青年運動要求改變航線的命令，「我們的目標是要提高猶太國家的經濟成本，以停止對加薩的大屠殺。」

美國國防部中央司令部先前預估，自2023年11月中旬以來，青年運動在紅海已攻擊20多艘船隻。到了2024年1月，美英飛機與船艦首度發動反擊，攻擊與青年運動有關的目標，包括首都沙那（Sanaa）、荷台達（Hodeidah）等。

美國總統拜登宣稱，這一波襲擊行動是對青年運動在紅海發動襲擊的直接回應。美國政府表示，襲擊目標是火箭發射場與無人機發射場，以及屬於青年運動的雷達站。

不過青年運動的攻擊並未因此停歇，甚至朝美國海軍驅逐艦拉盟號（USS Laboon）的方向發射反艦飛彈。伊朗支持的青年運動武裝組織先前表示，只會針對以色列船隻或前往以色列的船隻發動攻擊，但由於英國與美國針對青年運動發動攻擊，美英兩國的船隻成為正當目標。

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