每月成本80萬！台南牛肉湯疫情苦撐險倒閉　2類人報恩…結局超暖

▲台南一家牛肉湯店，在艱難時期提供消防醫護人員免費用餐。（圖／CTWANT提供）

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台南一家牛肉湯店在2016年維冠金龍大樓倒塌時，體諒消防人員辛勞，便每天提供免費熱湯，2020年爆發新冠肺炎時，又發起醫護人員用餐免費活動，怎料2021年疫情嚴重，禁止店家內用，生意慘澹到快要關門，結果消防和醫護來「報恩」，幫助店家撐過難關。

2016年2月6日凌晨3時57分，一場震央位於高雄美濃的規模6.6強震，間隔4秒觸發台南第2主震，重創台南市，導致多棟房屋傾斜、倒塌，其中又以永康區的16層樓建物「維冠金龍大樓」災情最嚴重，共造成115人死亡、96人受傷。

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當時鴻品牛肉湯老闆張志宏體諒消防人員辛勞，於是在災難現場每天2時段提供免費熱湯，給消防人員打氣。後來新冠肺炎爆發，又看到辛苦的醫護人員，因此發起醫護用餐免費活動，曾有護理師不信，10人到店裡用餐，吃了3000元，但店家一分錢都沒收，讓護理師超驚訝。

▲疫情嚴峻，讓店家差點結束營業。（圖／CTWANT提供）

隨著疫情嚴重，店家禁止內用，台灣小吃業在2021年面臨最嚴峻情況，使得牛肉湯生意暴跌趨近0，每個月人事、物資和租金成本高達7、80萬，險些關門大吉。

消息曝光後，經過台南市經發局斡旋，店家決定繼續苦撐，市府各局處也開始鼓勵員工外帶，終於撐過最艱苦的半年。等到開放內用後，醫護和消防人員開始「報恩」，奇美醫院各科室由主管率領員工，輪流到店家包桌捧場，也有許多人私下光顧，幫店家帶來整個月一半的業績。

在艱難時期感受到社會溫暖，店家解封後決定捐助公益，與救國團合作，只要捐血就有牛肉湯，每年舉辦近50場，直到去年底結束。只要是醫護消防人員上門，表達身分仍然有優惠，不忘過去受到的恩情。

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