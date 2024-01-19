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中國半年免簽11國　分析：含中立國另闢外交途徑

▲中國大陸護照,邊檢,出入境。（圖／CFP）

▲中國在過去半年給予11個亞洲及歐洲國家免簽證入境。（圖／CFP）

文／中央社

中國在過去半年給予11個亞洲及歐洲國家免簽證入境，最新包括中立國瑞士及愛爾蘭。分析認為，在當前大國博弈下，需要通過一些中立國發揮橋梁紐帶作用，進行傳統國際關係以外的溝通。

根據統計，中國自2023年下半年至今，給予了新加坡、汶萊、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、泰國、愛爾蘭及瑞士免簽入境。

泰國今年1月2日表示，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。新加坡總理公署2023年12月7日發文表示，新加坡與中國將實施30天互免簽證的協議，兩國正在商討細則，計劃在2024年早些時候推出相關政策。

近日中國國務院總理李強外訪，包括對瑞士及愛爾蘭進行正式訪問，期間中國宣布給予這兩個國家免簽入境。

香港中通社19日引述中國人民大學國際事務研究所所長、歐盟研究中心主任王義桅表示，中國新增對瑞士和愛爾蘭兩個永久中立國免簽，並非釋出善意這麼簡單。

他表示，當前國際地緣政治處於大國博弈，需要通過一些中立國發揮橋梁紐帶的作用，進行一些傳統國際關係之外的溝通。隨著芬蘭加入北約，瑞典也即將加入，瑞士和愛爾蘭在歐洲中立國的角色越來越重要。

他表示，愛爾蘭更是歐洲傳統低稅國家，是很多數位化企業的總部所在地，在金融創新等經濟領域都有很多便利條件。

針對歐洲議會推遲審議中歐投資協定，王義桅認為，這是繞開中歐投資協定另闢的一個途徑，可作為中國投資進入歐洲的跳板。

在李強訪問瑞士期間，中方公布中瑞宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研（聯合可行性研究），一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75週年為契機加強人文交流。

中方給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

李強在愛爾蘭訪問期間宣布，為便利兩國人員往來，中方給予愛爾蘭單方面免簽待遇，希望愛爾蘭為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境，為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用。

王義桅認為，在發展中歐關係中，瑞士和愛爾蘭都是一個重要的角色。

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