　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱柯文哲成「哥吉拉」　游盈隆：藉藍綠惡鬥變「民粹強人」

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選中落敗，然而，在敗選檢討的面向中，其中一項，是認為自己的年輕選票並沒有全部催出來，導致最終結果與內參民調出現差異。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲像是一隻哥吉拉，在取得369萬票後，變得更大隻了，不過，游盈隆也分析，此次大選，年輕人的投票率已經算是偏高了。

游盈隆認為，柯文哲是藍綠惡鬥中，最大的受益者。「柯文哲是藉著藍綠惡鬥而成長壯大的，成為新的民粹強人」。

游盈隆進一步說明，柯文哲就像是哥吉拉，而這一隻哥吉拉在2024年總統大選後，變大隻了，369萬票讓這隻哥吉拉更大隻了，從來沒有那麼大隻過，現在背後又帶了8隻小哥吉拉，可以把立法院鬧翻天了。

此外，游盈隆提到，柯文哲選後曾說，之所以沒有得到民眾黨內參民調排名第二的選票，推斷是因為支持者有很多沒有去投票。

然而，柯文哲對於選舉結果的解讀，游盈隆說，他覺得這樣的解讀沒有大錯，這樣的解讀，是指出了柯文哲沒有選到第二或者是第一那麼好，但無論如何，「年輕選民本來就投票率比較低，這一次比較起來已經算是高的」。

因此，游盈隆斷言，柯文哲能夠衝到369萬票，已經是很特殊的一個現象，以前的年輕選民，基本上，不投票的比比皆是，這一次是有相當顯著的改變。

游盈隆還指出，投票率的高低，本身就是一個依變數，也就是說有很多因素會決定投票率高或低，從台灣過去，包括這一次總統大選，總共8次，投票率最高曾經飆到八成三，那次是2000年的總統大選。

游盈隆說，2000年是決定台灣史上第一次政黨輪替會不會發生的一次選舉，所以，那個張力很強，而且還有宋楚瑜退出國民黨參選，那是一個很特殊歷史情境。

游盈隆強調，每一次的投票率高低，都有它的時空環境因素，主客觀的因素，這一次是史上第二低，最低的一次就是2016年，所以，不必去怪投票率太低，因為投票率高低本身就是候選人參與決定的一部分。

▼民眾黨主席柯文哲日前敗選召開國內外記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲召開國內外記者會。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
11年網紅空姐FaFa辭了！　敖犬喊：繼續一起努力經營家庭
三上悠亞鐵粉「成為AV男優」想跟女神拍片！結局悲劇了
快訊／士官長溺斃！　穿潛水裝漂浮蘇澳軍港
驚悚畫面曝！34歲護理師下班遭鬼切輾過慘死
爆發第三次世界大戰「哪裡最安全？」　亞洲2國上榜了
台積電大漲「一堆人卻急賣」　學長都懂：終於領到退伍令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜沒選上立法院長就辭不分區？ 　韓辦：完全無此事

韓國瑜宴請新屆藍委！江啟臣也到場　賴士葆：今天來支持韓江配

稱柯文哲成「哥吉拉」　游盈隆：藉藍綠惡鬥變「民粹強人」

外媒：美中經濟工作組首次在北京舉行會談

高端價格惹議　陳建仁：莫德納、Novavax、BNT價格都遠超高端

調查局成立認知戰研究中心　陳建仁：一定保障言論自由

為國會龍頭之戰「固樁」？　韓國瑜今午宴請藍新屆立委

快訊／搶國會龍頭　韓國瑜今午宴請新科藍委

韓國瑜到哪都發光、江啟臣鼻子大　蔣萬安：必能強力監督施政

藍「韓江配」角逐國會正副龍頭　盧秀燕表態「樂觀其成樂見啟臣」

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

遇人不淑被暴打 訂紅旗袍想化厲鬼尋仇｜豈有此呂 EP156預告

韓國瑜沒選上立法院長就辭不分區？ 　韓辦：完全無此事

韓國瑜宴請新屆藍委！江啟臣也到場　賴士葆：今天來支持韓江配

稱柯文哲成「哥吉拉」　游盈隆：藉藍綠惡鬥變「民粹強人」

外媒：美中經濟工作組首次在北京舉行會談

高端價格惹議　陳建仁：莫德納、Novavax、BNT價格都遠超高端

調查局成立認知戰研究中心　陳建仁：一定保障言論自由

為國會龍頭之戰「固樁」？　韓國瑜今午宴請藍新屆立委

快訊／搶國會龍頭　韓國瑜今午宴請新科藍委

韓國瑜到哪都發光、江啟臣鼻子大　蔣萬安：必能強力監督施政

藍「韓江配」角逐國會正副龍頭　盧秀燕表態「樂觀其成樂見啟臣」

捷克超跑裝東瀛戰神引擎「2.3秒加速破百」Praga Bohema啟動量產

台灣首場「Pokémon GO City Safari」3月在台南　30條官方路線曝光

韓國瑜沒選上立法院長就辭不分區？ 　韓辦：完全無此事

才剛升格2寶爸！王傳一突宣布新身份　外景種菜快腰斷更惜福

台積電評估高雄蓋第3座廠　王美花：證明「掏空台灣門都沒有」

沒人接家業！她爸媽把公司關掉轉行　婆婆怒：為什麼不給我兒子

史上最強狼王！　艾德華茲本季主場得分破灰狼隊史最佳

被鎖「機上廁所100分鐘」受困畫面曝光　男落地崩潰：撞得滿身傷

挺寧夏夜市「科目三」大賽！呱吉：幹譙或禁止是沒效果的

巨乳AI女友聊天傳色照！開發商月賺近95萬元　瘋狂被求婚20次

政治熱門新聞

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

韓國瑜先出手角逐立院龍頭　內幕曝光

國會「八大家族」曝光　榜首出了6位立委

轉機？時力收數千筆募款「破2百入黨申請」　3原因含「黃國昌退黨」

立院龍頭之戰　傳民眾黨將自推人選

王必勝連日開戰蔣萬安　北市府嗆賴清德「縱容中央檢討地方？」

賴清德退流「路更寬」！黃暐瀚曝4位可能閣揆人選

立院龍頭之爭　吳子嘉：柯不會藍白合

郭正亮預測：新任閣揆「2人」最有可能

快訊／搶國會龍頭　韓國瑜今午宴請新科藍委

從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了

中選會：5縣市部分票數誤植已更正

立院龍頭要挺誰　柯文哲：已提出想法

國會龍頭改選　卓榮泰：賴清德未指派我做任何工作

更多熱門

相關新聞

白贏三寶：年輕、激情、小草運動

白贏三寶：年輕、激情、小草運動

我們的政黨，除了爭取年輕選票之外，更應該思考的是，站在全民的立場，你們希望我們國家未來的子弟，是長成怎樣的小草？是徒具激情，而缺乏理性思辨的野草？還是左右逢源、隨風搖擺的牆頭草？抑或是不屈不撓、意志堅定的真的小草？

小草蔓延中學校園　路遙知馬力

小草蔓延中學校園　路遙知馬力

曝年輕選票遠離國民黨　柯志恩指1原因：為鞏固基本盤而走回老路

曝年輕選票遠離國民黨　柯志恩指1原因：為鞏固基本盤而走回老路

民眾黨定位不明　個人崇拜多於理念

民眾黨定位不明　個人崇拜多於理念

立院龍頭要挺誰　柯文哲：已提出想法

立院龍頭要挺誰　柯文哲：已提出想法

關鍵字：

柯文哲投票率游盈隆年輕人內參民調

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

台積電直衝625元！Joeman解套了

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面