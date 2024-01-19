稱柯文哲成「哥吉拉」　游盈隆：藉藍綠惡鬥變「民粹強人」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選中落敗，然而，在敗選檢討的面向中，其中一項，是認為自己的年輕選票並沒有全部催出來，導致最終結果與內參民調出現差異。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲像是一隻哥吉拉，在取得369萬票後，變得更大隻了，不過，游盈隆也分析，此次大選，年輕人的投票率已經算是偏高了。

游盈隆認為，柯文哲是藍綠惡鬥中，最大的受益者。「柯文哲是藉著藍綠惡鬥而成長壯大的，成為新的民粹強人」。

游盈隆進一步說明，柯文哲就像是哥吉拉，而這一隻哥吉拉在2024年總統大選後，變大隻了，369萬票讓這隻哥吉拉更大隻了，從來沒有那麼大隻過，現在背後又帶了8隻小哥吉拉，可以把立法院鬧翻天了。

此外，游盈隆提到，柯文哲選後曾說，之所以沒有得到民眾黨內參民調排名第二的選票，推斷是因為支持者有很多沒有去投票。

然而，柯文哲對於選舉結果的解讀，游盈隆說，他覺得這樣的解讀沒有大錯，這樣的解讀，是指出了柯文哲沒有選到第二或者是第一那麼好，但無論如何，「年輕選民本來就投票率比較低，這一次比較起來已經算是高的」。

因此，游盈隆斷言，柯文哲能夠衝到369萬票，已經是很特殊的一個現象，以前的年輕選民，基本上，不投票的比比皆是，這一次是有相當顯著的改變。

游盈隆還指出，投票率的高低，本身就是一個依變數，也就是說有很多因素會決定投票率高或低，從台灣過去，包括這一次總統大選，總共8次，投票率最高曾經飆到八成三，那次是2000年的總統大選。

游盈隆說，2000年是決定台灣史上第一次政黨輪替會不會發生的一次選舉，所以，那個張力很強，而且還有宋楚瑜退出國民黨參選，那是一個很特殊歷史情境。

游盈隆強調，每一次的投票率高低，都有它的時空環境因素，主客觀的因素，這一次是史上第二低，最低的一次就是2016年，所以，不必去怪投票率太低，因為投票率高低本身就是候選人參與決定的一部分。

▼民眾黨主席柯文哲日前敗選召開國內外記者會。（圖／記者林敬旻攝）