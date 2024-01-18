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社會 社會焦點 保障人權

桃園警加強交通科技執法　單月交通事故顯著...減少近2成

▲桃園市警局交通大隊指出，上月單月桃市道路交通事故發生3996件，較前年同期減少955件，減少19.3%，顯示交大加強科技執法防治成效卓著。（圖／桃市交大提供）

▲桃園市警局交通大隊指出，上月單月桃市道路交通事故發生3996件，較前年同期減少955件，減少19.3%，顯示交大加強科技執法防治成效卓著。（圖／桃市交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為降低交通事故傷亡人數，桃園市警局去年加強各項交通執法與科技執法防治，市警局統計，以去年12月單月桃市道路交通事故發生3,996件，造成19人死亡，較前一年同期減少955件減少19.3%，約降低2成，其中以機車事故死傷人數較前年同期減少627人，降低16.7%、酒駕減少38人，降低33.3%、行人事故減少119人，降低24.8%，數據均顯示桃園市交通事故防制成效顯著。

桃園市警局交通大隊表示，為降低交通事故傷亡人數，除持續推動各項交通執法專案，包括強化行人路權執法、取締汽機車重大違規、加強酒後駕車攔檢、辦理重大交通事故會勘及持續規劃科技執法等，以降低交通事故發生。

▲桃園市警局交通大隊加強科技執法防治，以降低道路交通事故發生。（圖／桃市交大提供）

▲桃園市警局交通大隊加強科技執法防治，以降低道路交通事故發生。（圖／桃市交大提供）

市警局強調，今年將依據「事故發生、違規取締、員警值勤難易度與交通工程完善度」等4大原則，進行「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」地點遷移，針對防制交通事故（百大肇事路口）、通學廊道護童學校（周邊200公尺之科技執法）、強化行人安全（取締車不讓人）、沿海山道防飆及守護寧靜桃園（都市寧靜區內之測速設備）等五大方向遷移100處科技執法，已於1月15日起開始執法，以維護行車安全。

交大隊大隊長鄭文銘呼籲，警方將持續執行事故防制工作，融入交通3E政策進行交通安全改善。宣導方面以分群分眾方式針對青少年、學生、高齡者與公司企業行號等傳達正確交通安全觀念，去年12月累計96場次。執法方面去年12月取締重大交通違規計2萬餘件，另舉發車不讓人695件雨行人違規425件；協同路權單位改善人本環境交通工程，共同營造桃市友善交通環境。

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關鍵字：

桃市交大加強交通科技執法有效降低事故發生

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