彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

▲彰化縣衛生局公布5蔬果農藥超標。（圖／衛生局提供，以下同）

唐詠絮／彰化報導

為維護年節食品安全，彰化縣衛生局啟動春節稽查專案，針對超市、傳統市場、大賣場、食材盤商、素料行、食品製造業、餐廳等應節食品進行稽查，共抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、乾貨、糖果類、堅果類等計116件，檢驗結果有5件蔬果農藥殘留，不合格產品已令業者下架停止販賣，並通報來源廠商當地衛生局進行後續處理。

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衛生局表示，本次抽驗殘留農藥不合格蔬果有5件蔬果，包含砂糖橘、茼蒿、2件白蘿蔔、冷凍馬蹄丁農藥殘留不合格其中有2件為進口產品，分別為澳洲的砂糖橘及中國的冷凍馬蹄丁，依食品安全衛生管理法第15條規定，輸入或販賣檢出殘留農藥超量或不得殘留的農藥種類下架販售，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，並移請新北市、雲林縣等地衛生局處理。

衛生局建議，採買生鮮蔬果可優先選擇信譽良好的商家，或具產銷履歷、台灣優良農產品(CAS)及有機農產品標章的產品購買。處理蔬果時把握「先洗後切」原則，先以清水浸泡數分鐘，待農藥溶解於水中後，再用流動的清水沖洗，沖走蔬果的殘留農藥，沖洗後，再切塊，或除去不食用的部分，以避免農藥沾染刀具，污染其他乾淨的部位或食材。

衛生局同時提供民眾，年貨採購除了要看買乾淨衛生，是否有過期，包裝產品標示要完整及內容物等等外，避免選購鮮豔、特別白或有刺鼻味的產品，勿向來路不明的流動攤販購買，以免食品有問題無從追溯，也呼籲民眾勿過量採買，並依食材特性進行常溫、冷藏或冷凍存放，以維持鮮度。