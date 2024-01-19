台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者賴文萱／高雄報導

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）在法說會說明台灣區擴廠進度，其中，在高雄除了要蓋兩座2奈米廠外，還將評估增設第三座2奈米廠。對此，高雄市長陳其邁今天表示，第一座廠2025年投入量產，第二座廠也開始動工，第三座廠設廠條件也開始規劃，強調水電、人才都有規劃，市府會提供全力協助。

台積電財務長黃仁昭指出，由於N2需求非常強，就如總裁魏哲家所說，目前客戶對N2的需求已經比目前對N3的需求要高，也因此在高雄考慮增加一個Phase，增設第三座2奈米廠，目前正要進入評估階段。

▲台積電舉行實體法說，董事長劉德音、總裁魏哲家出席。（圖／記者高兆麟攝）

陳其邁今天受訪表示，昨天台積電法說會有特別提到開始啟動評估，包括設廠的條件也都開始做一些規劃，目前在P1、P2廠都按照表定的期程來進行。

P1廠大概在2025年投入量產，P2廠也已經開始動工，P3廠當然也屬於先進製程，所以必須根據設廠的相關條件規範，來規劃第3座廠設置條件。

在水的部分，因應台積電先進製程的設廠，再生水的規劃，包括橋頭、楠梓就已經考量到擴廠的部分，也包括整個楠梓產業園區相關的用水需求，未來高雄2個再生水廠會提供每天11萬噸的再生水。電的部分，本來就供應無虞，在園區規劃來說，就已經包括速配電這個部分來做妥善的規劃。

人才的部分，高雄本地的中山大學有半導體學院，高科大也有培育相關人才，最近也正跟國立陽明交通大學以及國立清華大學，研議設立分部等等相關部分，就希望說在未來包括現在2座，未來1座，或者是甚至其他更完整的半導體布局，能夠提供充沛的人才。

▲陳其邁回應台積電擴大投資高雄。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁強調，台積電作為全球最大先進製程的落腳，重點策略還是放在台灣，尤其在新竹跟高雄的布局，除了用地的問題外，其他的配套，也必須納入整體考量的評估。「我們跟台積電也有非常密切的合作，會提供全力協助。」至於P3廠設置地點會在哪？陳其邁說還在評估，假如有進度，會再跟大家報告。

高雄市政府回應，歡迎台積電擴大投資，市府會全力協助，讓先進製程如期如質2025量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

高市府表示，歡迎台積電擴大投資高雄，市府與台積電雙方一直保持密切溝通，市府將配合廠商未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求，全力協助。園區第一座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，預計可於2025年量產，第二座晶圓廠P2亦已核准開工。對於台積電開始評估擴大投資，市府樂見其成。