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社會 社會焦點 保障人權

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」超銷魂...10嫩妹遭狠抽皮肉錢

記者許權毅／台中報導

移民署台中專勤隊日前接獲情資，在台中北區某商圈日租套房變成40間「淫窟」，一名黃姓主嫌找來大量年輕越南籍女子從事性交易。專案小組見時機成熟進入攻堅，當場查獲10名年紀落在24歲至33歲的越南籍女子、1名正準備交易的男客，並在垃圾桶被查獲使用過的保險套。據了解，黃嫌為獲取暴利，不論女子價碼是多少，每次交易都狠狠抽取一半佣金。

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中某知名商圈內暗藏40間大量淫窟，日前被一舉攻破，查獲10名越南籍女子，全數遣返。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

移民署中區事務大隊台中專勤隊深入追查，該集團主嫌為一名黃男，利用網路招攬生意，該集團分工縝密，從聯繫、補充保險套到打掃都有不同成員負責。黃男甚至在該商圈附近設置辦公室，一度承租下40間日租套房，可謂是「大淫窟」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該集團主打純慾系美女，還在招攬資料上寫「真E」代表女子有E罩杯。（圖／記者許權毅翻攝）

經查，黃男主打「純慾系越南茶」，向外推銷年輕、費用低，還可以中文溝通，並且在招攬圖上寫著「真E」意指女子擁有真實E罩杯。每次服務時間為40分鐘至60分鐘，費用落在2800元至5600元不等；然而黃男在3年前就看準疫情會導致日租套房虧損，用一天600元長期承租一間，相比之下成本低廉，還從越南籍女身上抽取大量佣金，堪稱暴利。

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

去年8月中旬，專案小組見時機成熟前往攻堅，當場查獲10名越南籍賣淫女子及1名正要從事性交易的男客，並查扣桌上型電腦主機及平板電腦各1台、行動電話22支、大量保險套、潤滑液、拋棄式床墊與毛巾等犯罪證物，同時扣押不法所得11萬4400元。

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

10名越南籍女子由警方依違反社維法裁處後，交由移民署依違反入出國及移民法規定執行強制驅逐出國；黃姓主嫌及同夥等7人依妨害風化罪移送台中地檢署偵辦。

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」辦事被逮...10嫩妹被狠抽一半佣金。（圖／記者許權毅翻攝）

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