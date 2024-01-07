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限定10天搶！超商「3大隱藏版優惠」來了　送19元咖啡、15元熱狗

▲▼全家咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商隱藏版取件優惠來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

網購族快看！超商「隱藏版取件優惠」又來了，1月祭出限定10天「3大超殺優惠」，包括19元單品美式、15元原味熱狗及8元茶葉蛋，期間只要在活動期間至門市完成包裹取件即可獲得優惠3選1，數量有限、送完為止。

▲▼全家超商現煮茶葉蛋。（圖／記者蕭筠攝）

▲茶葉蛋只要8元就能吃到。

全家1月限定「取件好康」來了，1月12日起至1月16日、1月19日起至1月23日總共10天時間，只要於門市完成包裹取件就送「19元Let's Café熱單品美式兌換券」、「15元經典原味熱狗」及「8元茶葉蛋」共3大優惠任選1，每張優惠券擇一兌換且限用一次，1件包裹送1張、每人最多單筆送5張，提醒首波時段贈送之優惠券限量150萬組，使用期限至1月23日，第2波限量150萬組，使用期限至1月30日。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富至1月9日前也有咖啡優惠。（圖／業者提供）

另，萊爾富全門市至1月9日前則有咖啡優惠等喝，優惠品項包括「Hi Café大杯美式2杯66元」、「Hi Café大杯拿鐵2杯88元」；期間再加碼全門市、Hi-Life VIP APP整買零取推「Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）」、「中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）」及「大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）」可享「同品項買12送10」，兌換期限至2024年7月7日止。

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