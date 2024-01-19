明天開始放寒假！地方爸爸喊「必做這事」　家長秒暈：恐怖異世界

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全國中小學明（20）日開始放寒假，就有地方爸爸貼心叮囑，等孩子今天放學回家後，務必要確認他們的書包、餐盒裡，是否藏有食物或臭衣襪等。一席話掀起廣大共鳴，大票家長留言直呼，「一整個恐怖箱，整理它比嫁人的勇氣要更大」、「剛剛發現一雙臭襪子」。

臉書粉專「地方爸爸與他的小幫手們」今發文提到，來自地方爸爸的貼心提醒，今天孩子回家後，一定要記得確認書包、餐盒、餐具袋裡，沒有任何水果、食物、濕抹布、臭衣服藏在其中，同時也忍不住感嘆「小孩的袋子裡都有異世界空間。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

PO文引起熱烈迴響，家長們紛紛回應，「查完之後，最可怕的是...餐袋忘記帶回來」、「我兒的書包裡面什麼都有，什麼都不奇怪」、「感謝提醒，昨天先清書包底層的破碎紙屑，今天要帶回學校櫃子裡的東西，希望不要有發霉水果」、「找到同學家的鑰匙」、「要是沒察覺等到開學當天，真是難以想像」、「學期初發現上學期遺留下來的杯子蛋糕」、「我有在防水袋夾層中，發現過放了一個月的爛香蕉」、「最可怕的就是餐盒的異世界」、「還有最可怕的牙刷&牙杯」。

另外，也有母親分享做法，表示「每年放寒暑假和連假，我家雙寶的書包、餐袋、水壺袋、筆袋，甚至是桌墊，全部丟進浴缸泡漂白粉加洗衣精一整天，隔天再用洗衣刷洗一遍，最後在陽台掛著滴水曬太陽直到全乾。」