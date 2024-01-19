明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸...賺到手軟

▲大寒後3星座財運旺炸。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

24節氣中的「大寒」即將在明（20）日晚上10：07到來，不少人關心節氣轉變的運勢發展。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名了3星座在大寒後的半個月，財運「越冷越旺」，且第一名的星座在事業、投資都有機會取得不錯的成果，享受財富的機會已悄悄到來。

雲蔚老師指出，由於大寒的前後幾天，火星合水星，屆時勢必能引起不少投資、决策或溝通合作機會，因而讓某些人更有毅力與決心，相信有望產生不錯的財務力量。

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TOP 3：處女座

處女座在此節氣中，在家庭和房地產方面都享有優越財富運勢，可望透過不動產投資或家庭生意取得穩定收入，展現理財能力，則有助於家庭和諧。

此外，可透過藝術、娛樂或投資項目而取得額外收入。由於這段日子觀察力與理解力突出，所以進而能改善投資和風險的管理。因此處女座只要在大寒期間用心學習，就有望獲得不少財富。

TOP 2：牡羊座

在大寒期間，牡羊座若有自行創業或業務發展者，能因學習與跨國事務，而獲得豐盛的經濟機會。社會地位有顯著提升，尤其對金融和投資領域有積極行為者，可望帶來持續的財富成長。

在個人理財與管理方面，只要配合適當的財務計畫，就能有穩定成長，且累積不少資產。牡羊只要展現積極態度與表現，在此期間能獲得不錯的財運。

TOP 1：射手座

大寒期間，射手座在事業、投資或其他財務活動中，有機會取得不錯成果，享受財富，同時許多金錢和資源也都容易流向射手。良好的理財能力，不僅能有效管理和積累財富，其創造力與觀察力，更能幫助深入理解金融和投資領域；同時藉由辛勤工作與積極的努力，得到更穩定的財富增長及滿足。

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