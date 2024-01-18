全台冷爆！超強寒流2地「體感溫度1°C」時間曝　連2天有望追雪

▲入冬最強寒流周日起灌頂，將影響到下周四清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)晚間鋒面接近，周六(20日)通過，各地都有降雨機會，寒流周日殺到，一波波強襲到下周四清晨，為入冬最強寒流，下周二到下周四清晨最冷，最低溫下探5到6度，其中下周三新竹市、苗栗縣體感溫度最低只有1度，另下周一和下周二高山有機會下雪。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣跟今天類似，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，明晚起鋒面接近，北部開始有局部短暫雨，其他地區雲量增加。

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周六鋒面通過，東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區有零星降雨，各地都有降雨機會。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

周日、下周一寒流南下，曾昭誠說明，周日迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區水氣通過也有零星降雨；下周一、下周二降雨最明顯，華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區都有降雨機會，南部平地多雲，其中北部、宜蘭、花蓮降雨區廣泛，整天有雨，其他中部、台東、南部山區有局部短暫雨。

下周三水氣減少，僅北部、東半部有局部短暫雨，中部山區因有殘餘水氣，也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴。下周四寒流減弱，水氣轉乾，只有東半部、大台北山區有局部短暫雨。

未來一周溫度趨勢，曾昭誠表示，明天氣溫跟今天類似，周六受東北季風影響，北部、宜蘭溫度下降，白天高溫為21到23度，明天入夜後溫度開始下降，周日北部整天約15到17度，中南部低溫15到17度，高溫約22到23度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

曾昭誠指出，受寒流影響，周日起到下周三溫度一路下降，下周三北部、宜蘭低溫約7到9度，局部部分空曠地區最低溫下探5度到6度，中部、花蓮、南部8到10度，台東約10到12度，最冷時間點在下周二到下周四清晨，將持續滿長一段時間，為入冬以來強度最強冷空氣，但不會出現霸王級寒流，下周四清晨還是有低溫，下周四白天溫度逐步回溫，北部約15度，中南部20度，下周五氣溫持續回升。

另根據中央氣象署一周縣市體感溫度預報顯示，新竹市下周三體感溫度約1到5度，苗栗縣下周二體感溫度1到4度、下周三體感溫度僅1到6度。

降雪機率方面，曾昭誠表示，下周一晚上，北部、宜蘭約1000公尺到1500公尺高山有降雪機會，持續到下周二，另下周二中南部、花東2500公尺到3000公尺高山也有降雪機率。