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先匯10萬「老婆才給愛愛」　人夫空虛嘆：明明會高潮

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO說，老婆明明會高潮，但就是性冷感。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「無性婚姻如何撐下去？」一名人夫哀喊，打從孩子出生後，性生活次數越來越少，還得先匯款1至10萬不等，老婆才願意滾床，但明明老婆前戲就享受高潮，「正式做的時候又會再一次」，且也無外遇，無奈就是對性事沒興趣。對此，原PO空虛求問「不離婚、不偷吃的前提下，我要怎麼維持這段婚姻？」

一名男網友在Dcard表示，他與老婆交往到結婚已快20年，孩子已經上小學了，無奈生孩前後的性生活猶如兩個世界，以前每個月有4至5次，孩子出生後，只剩1個月1次，「感覺得出來太太是勉強給我的，做的時候她都有高潮，會全身抖動很明顯。」

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尤其近三年若想行房，原PO得先匯1至10萬不等，老婆才願意給。原PO直言，這種先付款才能享受的性愛感覺很差，其實家裡不缺錢，老婆不用工作也不做家事，身上也有幾百萬存款，結果真相超傻眼，「才得知她希望用這樣的方式減少跟我做的次數，但我也不缺錢啊。」

原PO苦嘆，近一年性生活已降到2至3個月1次，無處宣洩的他不知所措，且嘗試使用飛機杯仍感到無比空虛，「若在不離婚、不偷吃的前提下，我要怎麼維持這段婚姻？」

關於行房方面，原PO自認有做到位，「光前戲就讓她高潮一次，正式做的時候又會再一次」，也時常安排國內外旅遊，讓老婆放鬆心情等，無奈都沒有用，「她沒外遇，單純就是性冷感，請問這個去看醫生有效嗎？」

底下網友熱議，「好扯，做愛還要匯錢是把自己當什麼？有詢問過為什麼她不想要嗎」、「是不是生了小孩荷爾蒙改變，所以不想要」、「跟太太好好溝通或是去看婚姻諮商，可能是照顧孩子的因素」、「改變對方性冷感，不如相信有外星生物...去外面走走看看，各取所需」、「不在性冷感問題，而是不愛你，只把你當工具人用！蠻慘的」。

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