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愛愛曾痛到哭！女醫嘲諷「叫男友別撞那麼大力」　妹子傻了

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人身體有狀況就會去看醫生。不過一名女網友分享，近年來生理期和發生性行為之後，子宮都會有疼痛感，甚至還會痛到哭，就找了一間評價還不錯的診所看病。沒想到進到診間後，女醫師竟嘲諷「叫妳男友不要撞那麼大力」，之後還和旁邊的助理一起偷笑，讓她很傻眼。

原PO在Dcard發文表示，近幾年經痛變得特別有感，有時候愛愛時或結束後，也會覺得子宮疼痛，但狀況很不一定，有一次甚至痛到哭，非經期時間也會被痛醒，於是到附近的婦產科看診，可是都找不到原因，只發現有小濾泡，只能持續觀察濾泡有沒有變大，後來看診幾次也只有拿到止痛藥，於是她換別間婦產科就診。

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原PO找到一間比較大的婦產科，進到診間後，該名女醫師似乎也找不到病因，最後就語帶嘲諷地說，「在做愛的時候太大力，有可能會把黃體撞破，叫妳男友不要撞那麼大力啦」，接著就和旁邊的女助理一起偷笑，讓她看了很傻眼，最後只能回到原本的診所繼續觀察。

肚子痛,腹痛,經痛,生理痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

文章曝光後，有些人認為男醫師比女醫師溫柔，但也有網友指出，「我覺得不是性別的問題欸，你運氣不好吧，男女醫生有好有壞，不管什麼疾病，數落病人就是沒什麼醫德」、「我之前看過的女婦產科醫生有非常細心跟溫柔的，有少部份看的較隨意，但態度也可以，應該是運氣問題」、「我覺得跟性別無關，就運氣問題，男女醫師我都有看過，剛好都很細心溫柔」。

還有網友分享，「這種狀況跟你內在壓力大小還有久坐有關聯，因為我也有這種問題，我本來是只有小小的肌瘤，後來工作壓力太大衍生出肌腺瘤，肌腺瘤就是長在子宮內膜的表層，真的是痛起來會打滾的那種，後來是透過門診手術給處理掉才不痛的，這種體質不能吃大補的，四物飲之類的也要避免，沒手術前經期會伴隨著經血量增加、時間拉長，假如你也有這種狀況就割一割可以解除痛苦的！」

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