暈船男網友！「飯店約完砲」正宮冒出來　妹子衰爆：被陰了

▲原PO約砲男網友，結果對方已婚，正宮氣得對原PO提告。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

約砲小心人財兩失！一名妹子崩潰直呼，上周三與男網友發生關係，享受完一夜激情後，對方老婆找上門怒嗆提告，讓原PO陷入崩潰「我不知道他已婚」，無奈對方不檢討自己老公偷情，也不聽進去任何解釋，堅持要提告，「我怎那麼衰，唉...我被陰了！」文章引來網友看傻，「謝謝讓我知道仙人跳也有女生版」。

一名29歲女網友在Dcard表示，日前在交友APP暈船一位男網友，聊到情投意合，上周約在飯店翻雲覆雨，豈料對方竟是有婦之夫，如今正宮跳出來要教訓原PO。

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原PO崩潰解釋，是在不知情的情況下發生性關係，自己也是受害者，無奈正宮不分青紅皂白堅持要提告。對此，原PO喊冤討拍，「我怎那麼衰，唉...我被陰了！」

底下網友也傻眼回應，「謝謝讓我知道仙人跳也有女生版」、「被渣夫妻仙人跳了」、「男的已婚未告知的話，其實是他妨礙妳的貞操權」、「以後試車前先檢查身分證好了」、「只要他老婆拿不出證據證明妳知道他已婚，那妳就沒事了」、「有沒有留聊天紀錄？紀錄不要刪掉，出示證明妳是未知的情況下跟他出遊的，不會被起訴」。