「老婆忽然肯愛愛」人夫一看筆電崩潰：繼續裝傻嗎

▲原PO發現老婆偷吃同事，時間長達3年。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老婆外遇了...」一名人夫透露，某天幫老婆重灌筆電，豈料在裡面挖出偷吃鐵證，老婆偷吃同事有3年之久，「他們也發生關係了，不下數次！」原PO更崩潰察覺，難怪老婆最近不會抗拒房事，因為她跟同事分開了，目前退回朋友關係。對此，原PO感到徬徨無助，「繼續裝傻嗎？還是離婚了？ 」

一名男網友在Dcard表示，他與老婆育有2孩，生活過得幸福融洽，而最近心血來潮幫老婆重灌筆電，豈料挖出老婆偷吃男同事，「他們也發生關係了，不下數次」，雙方偷情長達3年，直到前陣子才分開。

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由於以前對房事總是興致缺缺的老婆，最近卻開始願意給碰，讓原PO越想越崩潰，「難怪我覺得老婆對於性事，比較不會推遲。」

內心五味雜陳的原PO直言，很愛老婆與2個寶貝，面對老婆給他戴綠帽，到底該不該攤牌，「繼續裝傻嗎？還是離婚了？ 」儘管老婆與小王已分開，也沒有主動聯繫，但兩人似乎還是維持朋友的關係，讓原PO感到無助又無奈。

文章曝光後，網友要原PO先留下證據，「先把資料備份為首要，再看看老婆有沒有悔改」、「有一就有二，把證據保存下來趕緊離婚」、「相信我，只有零次跟無數次，放手吧」、「證據拍下來留著，觀察老婆對自己的態度，如果不照顧這個家，或者感覺不到她對家庭上的付出，而且對你的態度不好，才有必要拿這件事情來談話，但這個要看你願不願意這樣做，肯不肯接受這樣出軌過的她，有些人有感情潔癖，無法接受婚內出軌，甚至會因此憤而離婚，因為再次無法信任對方」。

留言串，接連釣出多名人夫自曝，「我還以為是我自己PO的文章...我只能說裝傻真的很痛苦，我裝傻快四年了...他們每天還是一起打遊戲，老婆偶爾會特休偷偷跑去跟他約砲，你最好要有心理準備，難說他們會舊情復燃」、「我也是過來人，果斷離婚」、「過來人經驗先蒐證再離婚，談離婚協議的時候...很好用」、「我的經驗，知道太太出軌不說破，仍舊照常生活，但第2個、第3個（小王）陸續出現後，就無法再溝通，妥協只會她習慣尋求新鮮戀情。奉勸收好證據，擇日冷靜找她談談，說清楚自己底線並寫好婚姻協議書」。