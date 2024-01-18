韓國瑜找江啟臣搭檔角逐立院龍頭！　藍委多支持、部分持保留態度

▲韓國瑜公布立法院副院長人選為立委江啟臣。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者崔至雲／台北報導

新國會將於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日表示，他將跟國民黨立委江啟臣並肩作戰，組成韓江配，搭檔參選立法院正副院長。對此，不少藍委表示，他們樂觀其成，韓、江有互補性，未來對於國會將有加分效果；不過也有藍委認為，消息來的太突然，不知道是否有其他委員想要角逐大位，對於「韓江配」持保留態度。

韓國瑜今在臉書表示，2024年的民主征途正要起步，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關，因此，他找來江啟臣委並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局。

但韓國瑜也說，他們清楚，需要實現立法院的在野大團結，因此江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣願意將副院長一職優先給民眾黨推出的人選。

立委洪孟楷表示，韓、江兩人有互補性，江啟臣也是四屆委員，以這個資歷也是資深立委，江具有國際視野，也曾擔任黨主席，相信絕對有正、副院長這樣的高度，這樣的組合也是完美的組合，他樂觀其成。

至於未來如何尋求民眾黨支持？洪孟楷表示，正、副院長的角色及功能就是維護國會尊嚴、公平朝野協商，當行政官員不願意面對問題時，院長要適時制止，並不偏袒任何一方，相信韓、江能理性、務實，未來不管是當面拜會民眾黨，或是聯繫的方式，盡量不斷溝通，把理念及訴求讓民眾黨了解。

新科立委廖先翔提到，從之前藍白合的經驗可以看到，國民黨確實不能乾等民眾黨的回應，國民黨需要提自己的人選；民眾期待立法院有制衡的力量，民眾黨也有這樣的理念及共識，歡迎一起與國民黨來推動。至於韓江配，廖先翔樂觀其成，江啟臣是中生代非常優秀的人選，對於國民黨形象也有加分。

不過，立委王鴻薇就表示，這個訊息來的有點突然，目前不確定黨內或是民眾黨是否還有其他人選希望角逐。立委謝衣鳯也說，此消息來得有點突然。似乎對於韓江配的搭擋持保留態度。