　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？

妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）
▲妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在中國文化的悠久歷史中，古代文物承載著豐富智慧，許多收藏愛好者為了傳承這份文化，不惜代價珍藏著古老文物。大陸上海女子小王（化名）和男友到了適婚年齡，2人也打算結婚，她原本期待男方會送鑽戒，不料男友卻拿出1根祖傳「金箍棒」。沒想到，專家一看卻驚呼「男友祖上何人！？」

綜合陸媒報導，小王和男友都到了結婚的年齡，她也表達了對1枚鑽石戒指的嚮往；然而男友作為1位剛剛畢業的年輕人，實在買不起鑽石戒指，於是他送給女友1枝形狀類似如意金箍棒的簪子。這個禮物讓小王糾結，因為她不確定這個「金箍棒」是否有價值。

小王的疑慮促使她參加了鑑寶節目，專家在拿到「金箍棒」後，果斷將其分成2部分，讓小王嚇得尖叫。專家解釋，這個物品本來就是可以分成2部分的，而且這支簪子的製作工藝在清中後期才有，非常珍貴，且這枝純金簪子的製作精湛，內部空心，符合古代簪子的常見樣式。

妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）
▲妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）

專家詢問小王男友的祖先時，得知他們是相當富有的家族。至於這支簪子的價值，專家表示難以估量，但至少相當於好幾枚鑽戒的價格。無獨有偶，江蘇的彭莉收到了婆婆給的「玉葡萄樹」，結果小叔結婚時，弟妹卻收到1輛新車，讓她覺得心裡不平衡，於是在閨密建議下上鑑寶節目去看看，這個玉葡萄樹究竟是什麽寶貝。

到了節目現場，專家仔細鑑定後，不可置信地看著彭莉說「你可知這是什麼寶貝？」接著說「這是乾隆皇帝時期的一件玉器雕刻作品，價值不菲呀！」彭莉聽後十分吃驚，連忙追問價值，專家忍不住說，「這塊玉石保守估計幾十萬！如此不識貨，也真是讓人長見識！」一席話讓她羞愧不已，隨後匆匆離場。

延伸閱讀
家中監視器詭異自轉…美女主播嚇壞：還好有穿衣服　內行勸這品牌別用
硬跟女友全家去日本爽玩！豪氣喊「我買單」　見報價瞬間後悔問：要拉下臉嗎
為愛北漂領30K…「男友全家去日本」竟沒她　超慘下場曝

ET快訊
阿諾遭德國海關扣留！　重罰120萬
內參民調第二卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班
快訊／離奇命案！白洋裝女「雙腳騰空」倒5F遮雨棚亡
新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人　醫療費破155萬
獨／「北海道女婿」出事了！　跨海賣合利他命觸法遭罰
52歲台中警值班猝逝！　警列隊敬禮場面哀戚
快訊／26歲國道警「陳屍廁所」！　頭部有槍傷
快訊／佳娜生了！　女兒遺傳長腿大眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸將「厭氧古菌」送上太空！模擬火星環境下「能否生存」

中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？

男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

中國版大樂透開出「55555」！22億獎金一次清空…引爆造假疑雲

500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

香港《蘋果日報》前社長：黎智英參與編採後　蘋果似成反政府報

轎車撞人行道「90度猛轉」衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

女兒36歲本命年！　爸爸樂買「36份紅色禮物」：願保順遂

陸春晚彩排曝光！多地出現「科目三」　網友直呼：準備砸電視了

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

陸將「厭氧古菌」送上太空！模擬火星環境下「能否生存」

中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？

男大生惡意抽走椅子！害她「肋骨骨折」　老師竟稱：又沒很嚴重

中國版大樂透開出「55555」！22億獎金一次清空…引爆造假疑雲

500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

香港《蘋果日報》前社長：黎智英參與編採後　蘋果似成反政府報

轎車撞人行道「90度猛轉」衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

女兒36歲本命年！　爸爸樂買「36份紅色禮物」：願保順遂

陸春晚彩排曝光！多地出現「科目三」　網友直呼：準備砸電視了

台裔人夫前妻靠辣照4年海撈18億　曬數據網譁然！勸女性別加入

【廣編】Tempo家用紙品 x mofusand貓福珊迪　助你掌握好運tempo

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

皮包骨浪汪「頭卡塑膠罐」痛苦求助　嚴重脫水露憔悴眼神惹心疼

正妹營養師染病！「痰多到爆炸」症狀揭曉　推吃3類食物好得快

Discord驚爆裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄下

內閣總辭獲慰留將看守到520　陳建仁：繼續點燃自己、照亮台灣

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

朋友小孩也下手　女師私訊引誘男學生「同時和多男發生性關係」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

大陸熱門新聞

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

500萬網紅直播認一次叫2個小姐！可怕案底曝

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝嘆：我不知道做錯什麼

轎車撞人行道衝破護欄　陸肉販連人帶車墜橋亡

張克輝在北京火化　習近平到場送別

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

第一天上班就被逼陪酒！新進女員工群組含恨大爆

女兒36歲本命年！父買「36份紅色禮物」

張劍虹：黎智英參與編採　蘋果成反政府報

中國版大樂透開出55555！22億獎金一次清空

春晚彩排出現「科目三」！網：準備砸電視了

大媽夜晚嗨跳廣場舞！男子怒「撒紙錢」驅趕

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭飛機輾壓當場死亡！

更多熱門

相關新聞

胃食道逆流？醫吃「神奇食物」不適感全消失

胃食道逆流？醫吃「神奇食物」不適感全消失

胃食道逆流又稱為「火燒心」常見症狀包含心口灼熱、脹氣想吐，所帶來的不適感是許多人心中的噩夢，在國外有一名腸胃科醫生分享自身經驗，有天吃完重口味的一餐，發生嚴重的胃食道逆流，服用藥物也未緩解，於是他吃了一根香蕉，沒想到疼痛竟消退。

2024起走九紫離火運　會發財最旺產業曝

2024起走九紫離火運　會發財最旺產業曝

遭河水細菌感染　男右腳腫如「象腿」

遭河水細菌感染　男右腳腫如「象腿」

2024年十二生肖事業好運秘訣

2024年十二生肖事業好運秘訣

三毛當初為何選擇自殺？命理師揭真相

三毛當初為何選擇自殺？命理師揭真相

關鍵字：

周刊王金箍棒簪子

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面