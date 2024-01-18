妹子結婚討鑽戒…男友卻給「1根金箍棒」　專家驚問：祖上何人？



▲妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在中國文化的悠久歷史中，古代文物承載著豐富智慧，許多收藏愛好者為了傳承這份文化，不惜代價珍藏著古老文物。大陸上海女子小王（化名）和男友到了適婚年齡，2人也打算結婚，她原本期待男方會送鑽戒，不料男友卻拿出1根祖傳「金箍棒」。沒想到，專家一看卻驚呼「男友祖上何人！？」

綜合陸媒報導，小王和男友都到了結婚的年齡，她也表達了對1枚鑽石戒指的嚮往；然而男友作為1位剛剛畢業的年輕人，實在買不起鑽石戒指，於是他送給女友1枝形狀類似如意金箍棒的簪子。這個禮物讓小王糾結，因為她不確定這個「金箍棒」是否有價值。

小王的疑慮促使她參加了鑑寶節目，專家在拿到「金箍棒」後，果斷將其分成2部分，讓小王嚇得尖叫。專家解釋，這個物品本來就是可以分成2部分的，而且這支簪子的製作工藝在清中後期才有，非常珍貴，且這枝純金簪子的製作精湛，內部空心，符合古代簪子的常見樣式。



▲妹子結婚討鑽戒，男友卻給「金箍棒」。（圖／翻攝自微博）

專家詢問小王男友的祖先時，得知他們是相當富有的家族。至於這支簪子的價值，專家表示難以估量，但至少相當於好幾枚鑽戒的價格。無獨有偶，江蘇的彭莉收到了婆婆給的「玉葡萄樹」，結果小叔結婚時，弟妹卻收到1輛新車，讓她覺得心裡不平衡，於是在閨密建議下上鑑寶節目去看看，這個玉葡萄樹究竟是什麽寶貝。

到了節目現場，專家仔細鑑定後，不可置信地看著彭莉說「你可知這是什麼寶貝？」接著說「這是乾隆皇帝時期的一件玉器雕刻作品，價值不菲呀！」彭莉聽後十分吃驚，連忙追問價值，專家忍不住說，「這塊玉石保守估計幾十萬！如此不識貨，也真是讓人長見識！」一席話讓她羞愧不已，隨後匆匆離場。

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