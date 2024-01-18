來台旅遊8天！陸女不解公車為何放「乖乖」　搭捷運這1點最驚訝

▲陸女驚訝公車司機前方會放一包零食「乖乖」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣觀光業在疫情解封後迎來大量外國旅客，一名在泰國工作的大陸籍女子去年12月期間來台灣旅行8天後，發現台灣有8大令人驚訝的場景，包括台北及台中的娃娃機店及彩券行林立、很多公車車頭的擋風玻璃會放乖乖、外來旅客中的香港和星，甚至很多台灣年輕人都會滑小紅書，直呼「捷運上看到好幾位都在刷。」

原PO日前於《小紅書》發文分享，她到台灣旅行8天，發現當地有8大令人驚奇的場景，包括台北、台中有很多夾娃娃機店和彩券行、公車車頭的擋風玻璃都會放一包「乖乖」零食，而且她也是到台灣才發現，原來真的有很多年輕人會玩小紅書，且男女都有，「捷運上看到好幾位都在刷。」

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原PO還觀察到，入境台灣旅遊的外國旅客很多都是香港、新加坡及馬來西亞人，歐美人偏少數；另外在台灣旅行期間也發現，多數台灣人說話都好溫柔，也讓她好奇台灣人生氣的時候到底是什麼樣子？此外，在便利超商購買瓶裝礦泉水時，發現售價很高，街頭也有超多石墨烯相關產品的廣告，包括「衣服、被子」等等，不過整體旅遊體驗對她來說還不錯，「要回曼谷了，希望很快能再來玩。」

貼文曝光後也引發熱議，有台灣網友解釋，「在公車上放乖乖，有希望車子乖乖之意」、「電腦不乖也會放一包乖乖，到處都可以放的」、「台積電機台會放綠色包裝的乖乖」。原PO得知後也大讚「很可愛」，還說想買一包帶回曼谷，放入老闆的腦袋裡，讓網友哭笑不得。

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