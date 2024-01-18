獨／亞洲最會賣香奈兒的人！　震驚日本二手精品界...她曝銷售秘訣

▲台灣直播天王的老婆Miko在日本二手精品圈被視為「亞洲最會賣香奈兒的女人」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／日本大阪報導

堪稱是「全亞洲最會賣香奈兒」的女人！台灣知名直播主林揚竣的老婆Miko來到日本大阪進行精品直播，販售功力讓大阪當地的中古精品業者嘖嘖稱奇，因為連在中古精品業者眼中最難銷售的首飾類，到了她口中都能秒殺，平均2分鐘就能賣出3到10萬不等的飾品，被大阪當地中古精品業者封為「香奈兒銷售女王」。

台灣知名直播主林揚竣的老婆Miko來到日本大阪的中古精品業者店家，深夜11點開始直播拍賣，大阪業者向來在晚間9點就打烊，為了她的直播還特別加班，成堆的香奈兒首飾物件被擺放在精品櫃當中，從項鍊、手環、腰帶等一應俱全，甚至是連已經絕版的香奈兒柏金包，現在售價超過當初原價30多萬的鎮店之寶，也被拿出來，當成這場的銷售物品，會甘心把鎮店之寶拿出來，就是看準了Miko的銷售功力。

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▲Miko把腰鍊變成了項鍊，創造產品的CP值 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Miko在日本二手精品圈被稱為「香奈兒銷售女王」 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實Miko來到日本直播販售精品才短短時間，就已經在大阪的精品中古市場「闖出名號」，中古精品業者私下都稱她為「全亞洲最會賣香奈兒的女人」，在精品業者眼中最難賣的首飾類，到她的手上幾乎都是「快速通殺」，大約2分鐘就能成交一項3到10萬元不等的飾品，日本業者甚至還以「香奈兒銷售女王」來稱呼她。

Miko表示，自己不是真的多會賣，而是真的很喜歡這個品牌首飾，從大學畢業到現在20年的時間，「自己就開始蒐集他們家的首飾，我本身就喜歡首飾類的產品，買了很多但也走了很多冤枉路，也有被騙或是買了很多不適合自己的，應該說是三折肱成良醫，慢慢買成自己的心得再去介紹給客人」。

至於販售的秘訣，Miko大方公開說是：「走過很多冤枉路，繞過來的捷徑去介紹給客人，可能客人在飾品這方面，他們會比較認同或是比較理解，也比較喜歡，自然成交的機會就多了」像是採訪當天，Miko就把香奈兒的腰鍊掛到脖子上變成項鍊，就是找出一項飾品多元的用法，創造實際用途與飾品的CP值。

▲這款絕品包是中古精品業者的鎮店寶，目前價值已經超過當初原價30幾萬。（圖／記者吳奕靖攝）