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社會 社會焦點 保障人權

詐團低價買BMW大7油電車！假車禍A理賠　狂削千萬手法曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑大專案小組獲報，以41歲黃姓男子為首的詐保集團，涉嫌用4、50萬元的低成本價格，購入BMW二手油電車，上網投保後竟製造10多起假車禍，再向承保車體險得保險業者請求車禍理賠，2年內詐保近千萬。警方經長時間埋伏，一舉破獲詐保集團，逮捕15嫌。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市警方去年接獲4家保險業者報案，因為數起BMW大七油電車車禍車損及撞擊方式非比尋常，經調查後竟然發現事故雙方竟是同一公司員工，驚覺有貓膩，懷疑有集團製造假車禍要詐領保險金。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼詐團低價入手BMW大七油電車，製造假車禍理賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方分析相關車禍事故資料，發現該車款新車行情約500多萬，但因折舊率高、二手交易價格差，當鋪及權利車僅賣30-50萬不等。

而以黃男為首的詐保集團在前年至去年10月間，鎖定該車款資產帳面價值高於實際價值的奇特情形，以低成本4、50萬元取得BMW大七油電車後，先安排想要投資或有債務問題的友人作為人頭，充任車輛名義車主。

接著，再向保險公司投保車體險及免折舊條款，後續安排上述名義車主，以事前聯絡的方式，故意製造10餘起假車禍，致使投保車輛因而毀損後，據以向承保車體險的保險業者請求給付保險金近千萬元牟利。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲詐團製造「假車禍」真理賠，警掌握情資，一口氣逮捕15嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方長時間埋伏、跟蹤蒐證，掌握重要情資後，去年12月底兵分多路於鼓山、左營、楠梓、鳳山、林園、苓雅區等處同步執行拘提、搜索，逮獲以黃嫌為首等15人的詐保集團，並分別查扣手機、新臺幣66萬餘元、自小客車2部、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物。全案依法移送地檢署偵辦。

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