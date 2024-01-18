邁向希望家園　台南新成立2個安衛家族

▲台南市勞工局2024年新成立2個安衛家族核心企業-「大亞電線電纜股份有限公司」、「新舜營造有限公司」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局18日於民治市政中心，舉辦「台南市勞工局2024年新成立安衛家族記者會」，向大家介紹今年新籌組的2個安衛家族核心企業-「大亞電線電纜股份有限公司」、「新舜營造有限公司」。

截至2023年為止，勞工局已成立37個安衛家族，2024年再新增2個安衛家族，合計39個家族，共約910家事業單位參與家族運作。勞工局每年都會進行安衛家族績效評選，由職業安全衛生領域的專家學者選出最優秀的家族頒給績效卓越獎，作為其他安衛家族成員學習效法的楷模，共同營造安全健康的職場，以實現黃偉哲市長建構「希望家園」的施政理念。

安衛家族的運作方式是由1家職安績效良好之核心企業，帶領至少19家以上中小型企業共同組成，以母雞帶小雞的方式，協助家族成員改善工作環境。

安衛家族成立後除第一、二年度有既定的訓練課程之外，其他年度勞工局會針對安衛家族的特性辦理教育訓練，以持續增進各家族的職業安全衛生概念。今年新家族擔任核心企業的「大亞電線電纜股份有限公司」為落實職安衛之相關要求並創造高安全、高效率、高技術的生產環境，秉持著快樂的員工願景，聚焦於教育訓練、人才發展、人權保障、員工照顧、職場健康等，以建立公司永續發展及永續經營之厚實基礎。

於2023年配合台南市政府取得災害初期自主應變評比獲得「特優」佳績；參加2023年地區性毒性及關注化學物質聯防組織運作，獲得「地區性聯防組織運作績優獎」；另熱情協助台南市2023年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習獲得「感謝狀」與推動職場菸害防制暨健康促進於2024年繼續取得國民健康署「健康職廠認證 - 健康啟動標章」等佳績。

另一家核心企業為「新舜營造有限公司」，該公司是台南市優質的營造廠，通過健康職場認證，成立迄今獲獎無數，所承攬工程除連續榮獲行政院公共工程金質獎、勞動部優良工程金安獎外，該公司負責人張昭鎭董事長更於去年榮獲勞動部金安獎優良人員全國第1名殊榮，將施工安全融入經營理念，以人為本、職安優先，嚴格落實工地的職業安全衛生設備和措施，確保所有工程施工過程都能夠達到「零災害」目標。所以「大亞電線電纜股份有限公司」與「新舜營造有限公司」在職安工作上的作為，都是職業安全衛生領域的楷模，足供其他事業單位效法學習。

勞工局王鑫基局長表示，今年新成立的2個家族其核心企業在職安衛領域都非常傑出，並有熱忱將充足的資源、良好的制度、豐富的經驗與協力廠、承攬商共享，達成大家共好、共同成長的效果。