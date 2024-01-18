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移民厄瓜多不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

移民這國不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

▲大陸民眾移民厄瓜多，不工作每月就能拿3.1萬元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸近年經濟不佳，有大陸民眾移民厄瓜多，在當地不工作每月爽領1千美元（約台幣3.1萬元），生活開銷就由利息付，在當地當中產階級。男子說，他每天過著悠閒的生活，不到40歲好像提前退休。

據《界面新聞》報導，如果在厄瓜多銀行一次存4.6萬美元（約台幣145萬元），就等於當地的100倍薪資，定存2年能拿投資簽證，之後也能拿本金，住滿21個月就能拿永久居留權。

移民這國不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

▲近年有越來越多中國人移民厄瓜多。（圖／達志／美聯社）

38歲鄭男說，他去年搬去厄瓜多，這是神仙移民國度，銀行存款利率有8%，最高超過10%，重點是移民成功率很高，他在市中心租2房公寓，每月租金400多美元（約台幣1.26萬），2家銀行每個月的利息，加起來有1千美元（約台幣3.1萬元），直接抵掉他的生活費，他在當地是中產家庭。

鄭男說，他每天會去上2小時的西班牙語課，下午去公園跟當地人踢足球，晚上回家做飯，再看幾個小時的短影片，這樣的生活過了一年，不到40歲好像提前退休了。據了解，這2年厄瓜多有很多東方面孔，像鄭男一樣爽吃利息，北京的李姓夫妻2021年搬到這，2年來幾乎把所有錢都移到厄瓜多，每月拿900多美元（約新台幣2.8萬元）利息，涵蓋了80%生活支出。

移民這國不工作每月躺領「3萬利息」　38歲陸男笑: 好像退休

▲中國商人前往厄瓜多尋覓商機。（圖／達志／美聯社）

據CNN報導，三年的疫情讓許多大陸人失業，經濟一度陷入停滯，人口約250萬的厄瓜多首都基多（Quito），也成為大陸人的移民北上美國的中繼站。

2022年，有1.3萬名大陸公民入境厄瓜多，去年的前11個月，飆升到4.5萬人，因為去厄瓜多免簽。據了解，在邊境地區提供服務，從接機到安排旅宿，再一路北上。在一個公車站，售票員舉著「哥倫比亞邊境」中文標誌，向潛在顧客推銷，而當地醫院提供疫苗接種，桌上也有中文翻譯的入院表格。

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