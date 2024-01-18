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「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

▲▼文化黑潮計畫補助「XR沉浸式影像創作」，每案最高300萬到1200萬。（圖／文化部）

▲文化黑潮計畫補助「XR沉浸式影像創作」，每案最高300萬到1200萬。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部「文化黑潮計畫」自今年起，將以4年100億規模，全面關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向，今（18）日公布「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助要點」，鼓勵XR沈浸式影像創作，最高每案補助1200萬，1月22日～3月1日收件。

文化部長史哲表示，當台灣的科技產業被公認為護國神山時，也期文化成為溫暖全世界的黑潮」，而黑潮計畫中的「文化科技」就是希望讓台灣精彩、多元的文化，站在科技的翅膀上飛向國際。

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史哲指出，台灣目前在全球XR創作生態圈處於領先地位，作品在各大國際知名展會，成為世界看到台灣的另一個亮點。為了能持續壯大台灣文化科技能量，特別於黑潮計畫加入「XR沉浸式影像創作補助」，首次以專屬的大型補助徵案，支持實踐更多文化藝術創作及展現的可能。

▲▼政大與Meta成立「XR中心實驗室，為台灣第一所大學與Meta的XR合作計畫，提供學生全方位沉浸式體驗。（圖／政大提供）

▲政大與Meta成立「XR中心實驗室」，是台灣第一所大學與Meta的XR合作計畫。（圖／政大提供）
 
文化部表示，徵案補助民間單位產製內容創新、類型多元，並具文化藝術價值的「XR沉浸式影像」內容創作及製作。提案內容可包含台灣文化元素、文化景觀、流行文化、專業文化場館、歷史文化、經典藝術等；而觀影必須採頭戴式裝置，亦可搭配互動、體感、多人連線、VR360、沉浸式內容場域體驗等。
 
提案分為3組，「概念開發組」鼓勵具潛力的作品概念開發，最高補助300萬元；「製作拍攝組」則支持已開發的XR沉浸式影像內容創作，長度不得少於10分鐘，補助以600萬元為上限。另因應國際趨勢，特別設置「多人互動組」，鼓勵具多人互動、市場發行、技術創新等目的開發與製作的XR作品，每案最高1200萬元資源挹注。
 
此外，為鼓勵國內團隊參與各大國際展會，獲補助作品若於計畫執行期間，參加國際展會入圍或得獎，如美國西南偏南、法國新影像藝術節、韓國富川國際奇幻影展、美國翠貝卡影展、威尼斯影展等，文化部可協助3名主創團隊人員機票，支持台灣XR作品推向海外。
 
＊詳細資訊：文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助要點

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關鍵字：

文化黑潮XR沉浸式影像

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