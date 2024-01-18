「文化黑潮」沉浸式影像創作補助開跑！多人互動作品最高1200萬元

▲文化黑潮計畫補助「XR沉浸式影像創作」，每案最高300萬到1200萬。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部「文化黑潮計畫」自今年起，將以4年100億規模，全面關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向，今（18）日公布「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助要點」，鼓勵XR沈浸式影像創作，最高每案補助1200萬，1月22日～3月1日收件。

文化部長史哲表示，當台灣的科技產業被公認為護國神山時，也期文化成為溫暖全世界的黑潮」，而黑潮計畫中的「文化科技」就是希望讓台灣精彩、多元的文化，站在科技的翅膀上飛向國際。

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史哲指出，台灣目前在全球XR創作生態圈處於領先地位，作品在各大國際知名展會，成為世界看到台灣的另一個亮點。為了能持續壯大台灣文化科技能量，特別於黑潮計畫加入「XR沉浸式影像創作補助」，首次以專屬的大型補助徵案，支持實踐更多文化藝術創作及展現的可能。