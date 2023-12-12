威剛科技合作文策院！共組10億新基金　投資台灣文化內容產業

▲威剛董事長陳立白（左）與文策院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作意向書，共同設立投資文化內容新基金。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

《文創法》修法祭出投資抵減誘因後，吸引民間企業相繼投資台灣文化內容產業！繼三大電信、華碩科技等宣告投資後，威剛科技今（12）日與文化內容策進院簽署「合作備忘錄（MOU）」，雙方共同設立投資文化內容產業的新基金，外傳基金規模將達10億元。

威剛科技成立23年以來，除了深耕記憶體領域，在文化內容產業的發展也逐漸枝繁葉茂。除了早期投資多部電影攝製，金援國內影視產業的發展，催生台灣文化內容生根發芽；2022年還與文化界重量級業者合資成立富晟取得桃園新總圖20年的運營權；2023年投資全球視覺特效龍頭「數字王國」，將AI技術注入文化內容發展。

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除此之外，威剛還成立全亞洲收藏量最豐富的「黑膠博物館」，將於2024年正式登場，館內將展出101萬片經典黑膠唱片、101台古董留聲機等。另，威剛結合硬體優勢開發的電競XPG IP「Mera」及「Xtreme Saga」也已站上國際舞台。

這些文化內容成果已達國家級水準，不僅為集團進行多核心發展增添成長動能，文策院也高度認同，邀請威剛共同提升文化國家隊的產業能量，藉由跨科技業、跨各領域合作發展，注入更多新科技及文化創新能源。

威剛董事長陳立白表示，新成立的共同基金，將是壯大國家文化產業的重要推手。新基金投資的文化內容包含：影音、符號、圖像、文字、色彩、形象等相關資料與資訊，並整合上述內容應用的技術、產品或服務等，擴及文化創作、出版、發行、展演、經紀及其週邊產製技術服務。

陳立白說，威剛不但受惠於國家提供的獎勵投資抵減，也將配合政策方向，加速集團於電競IP、AI影音特殊動畫產品、電競週邊產品、藝文事業運營代理、IP經紀與開發及投資研發新技術等業務，引領台灣科技與文化內容產業跨界結盟，為台灣的文化產業增添高度、寬度及厚度，更創新局。

文策院董事長蔡嘉駿也表示，對於威剛科技一路以來對台灣文化內容的支持與挹注，銘感在心，而台灣的文化內容產業，從ACG（動畫、漫畫、遊戲）到文化科技（AI、後製特效、虛擬攝影棚等），有了威剛文化科技基金的協助，再加上文化部的文化黑潮計畫、漫畫黑潮計畫、文創法投資抵減利多；還有文策院國發基金投資的「多管齊下」，必能多管連發，讓台灣文化與科技的結合有機會傲視全球。