陸將「厭氧古菌」送上太空！模擬火星環境下「能否生存」

▲天舟七號成功發射。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「天舟七號」貨運太空船17日成功發射，並與外太空的中國空間站完成了交會對接。大陸官媒《央視》報導，天舟七號此次將「厭氧古菌」帶到了空間站，以驗證其是否能在模擬火星的環境中生存，幫助人類探究是否存在外星生命的大謎題。

「厭氧古菌」是地球上最古老的生命形式之一，也是地球大氣甲烷的主要貢獻者，廣泛分佈於深海、水稻田、反芻動物的胃等厭氧環境中。

中國科學院微生物研究所研究員東秀珠提到，會拿厭氧古菌做實驗，是因為這類菌吃的東西特別簡單，「人類要吃澱粉、吃肉，它就一個氫氣、二氧化碳就能活，然後就變成甲烷了。」

▼天舟七號將「厭氧古菌」帶到外太空的空間站。（圖／翻攝央視）



清華大學地球系統科學系教授劉竹指出，他們把厭氧的古菌選定，然後把微生物放到裝置上，把它上行到中國空間站的平台上，利用空間站平台暴露在宇宙輻射的條件，加上微重力的環境，還有一些比如說像溫度，一些比較極端的環境，在這種環境下來看一下、測試一下，看看地球上早期的生命能不能在這個環境下存活。

美國太空總署的「好奇號」火星探測器自2012年登陸火星以來，已經多次探測到不明原因的甲烷信號。科學家推測這些甲烷有可能是外星生物代謝的產物，而「產甲烷菌」被科學家們認為是火星或土衛二上最有可能存在的潛在生命形式之一。

劉竹指出，實驗就為了從反向驗證的角度來驗證一下，如果「產甲烷菌」能在這個環境下存活，並且能夠產生甲烷，能夠很好生長，那麼就能論證實質上地球上的原始生命實際上是可以在地外的環境裡面生存，甚至生長，「那也就可以給我們一個很大的啓示，火星上發現的甲烷有可能是生命來源的話，那麼這個生命有可能跟地球上的生命是有同源性的。」