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大陸 大陸焦點 特派現場

陸太空站清晰彩色「全身照」首曝光　太空人返航高難度繞飛才能拍

▲大陸太空站清晰彩色「全身照」首次對外公開。（圖／翻攝中新網）

▲大陸太空站清晰彩色「全身照」首次對外公開。（圖／翻攝中新網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸太空站首組「彩色清晰版」全景照片昨（28）日首次對外公開，這是大陸首次在軌獲取以地球為背景的太空站組合體全貌影像，也是第一組全構型工作照。據了解，大陸太空站此前的圖像大都利用安裝在太空站外部的相機拍攝而來，局部而且不大清晰，因此，神舟16號太空人返航時，透過高難度繞飛太空站的方式，拍下這組珍貴照片。

▲大陸太空站清晰彩色「全身照」首次對外公開。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，從官方公佈的照片可以看出，神舟16航天員（太空人，下同）是在中國空間站上方進行俯拍，從而更好地展示出空間站的全貌。然而，神舟十六號載人飛船在軌期間對接於空間站徑向對接口，這意味著它在下方與空間站分離後，需要從空間站上方掠過，才能到達預定拍照「點位」。

大陸相關領域專家透露，這是利用飛行器的繞飛「絕活」，也就是飛行器環繞太空站飛行，同時，飛行器要在太空中完成太空站不同對接口之間的轉移，也是借助這項絕活。

專家表示，抵達最佳拍照位置後，還要尋找合適的角度。如果太空船以正常姿態飛行，艙內太空人無法通過兩側的舷窗拍到下方的空間站全貌，「為了讓舷窗對著地球，飛船需要在繞飛過程中完成大幅度的滾動和轉動動作，讓舷窗變成一上一下，方便航天員通過下方舷窗拍攝空間站的全身照。」

專家強調，在繞飛過程中，太空船距離太空站只有數百公尺，加上太空站尺寸較大，好比飛機在群山之巔的超低空飛行，具有一定難度，「為了確保航天員安全，繞飛全程飛船不能進入空間站禁飛區，必須時刻遵循安全第一的原則。」

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