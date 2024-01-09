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暌違50年！美國挑戰月球軟著陸　登陸器升空後出現異常

▲「火神號」火箭搭載「遊隼號」登陸器發射升空。（圖／路透）

▲「火神號」火箭搭載「遊隼號」登陸器發射升空。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國企業共同研發的火箭「火神號」（Vulcan）」搭載月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），於8日發射升空。這是美國1972年阿波羅計畫登月以來，睽違50年首次有美國太空船再度挑戰月球軟著陸，展現美國太空人登月計畫回歸的野心。

綜合外電報導，火箭「火神號」為美國飛機、軍武製造公司波音、洛克希德馬丁共同合組，由共組的聯合發射同盟（ULA）研發操作。「火神號」於美東時間8日凌晨2時18分，在美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空。

若最終順利達成，「遊隼號」將實現美國50年來首次月球軟著陸，也是史上首次由私人企業執行的月球軟著陸。

不過最新消息指出，太空機器人公司Astrobotic通報「遊隼號」出現異常，導致太陽能板無法穩定面向太陽，若因此失去充電及維持供電的能力，將無法執行登月任務。

Astrobotic先前獲得美國航太總署（NASA）逾1億美元（約新台幣30.95億元）的資金進行研發，「遊隼號」預定在2月23日著陸，藉由登陸器上搭載的科學酬載儀器收集更多月球表面資訊，為NASA後續的太空人登月計畫「阿提米斯」鋪路。

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關鍵字：

美國月球軟著陸北美要聞太空遊隼號

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