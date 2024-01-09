雙語學伴計畫擴及190所國中小　使用者學力檢測超過30%

▲113年度雙語學伴計畫擴及190所國中小。圖為高雄大學視訊陪伴台南市佳里區仁愛國小學童練習語言。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為推動數位學習與雙語教育的發展，教育部辦理雙語學伴計畫。教育部表示，今（113）年度持續由25所夥伴大學提供第一線大學伴的培育與訓練，服務擴及全國21縣市、190所國民中小學約3000名學童，今（9日）並召開雙語學伴計畫113年全國工作會議，根據大數據統計，參與112年雙語學伴計畫視訊課程，若有使用數位學習平台的學童，112年學力檢測表現更有超過30%的差異。

教育部從111年起辦理雙語學伴計畫，以108課綱19項教育議題融入大小學伴制的線上學習與互動陪伴，引導學童透過主題式且生活化的雙語對話，增加語言使用的機會並提升學習動機。雙語學伴計畫的大小學伴每學期以1位大學伴陪伴2至5位小學伴模式，在固定時段線上見面，運用數位學習平台及線上語言學習資源，以生活化的議題學習語言並互動練習，且參與計畫的學童有機會選擇透過英語或閩南語、客語、原住民族語等本土語言來練習溝通與認識世界。

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教育部今天召開雙語學伴計畫113年全國工作會議，邀請參與計畫的夥伴大學及中小學於線上齊聚，凝聚共識並分享成功經驗，並宣布113年度持續由25所夥伴大學提供第一線大學伴的培育與訓練，服務擴及全國21縣市190所國民中小學約3000名學童。

教育部資訊及科技教育司李政軒司長強調，根據大數據統計，參與112年雙語學伴計畫視訊課程次數達10次以上的小學伴，學習表現比參與未達10次的學童較佳，尤其若有使用數位學習平台的學童，112年學力檢測表現更有超過30%差異，所以鼓勵夥伴大學與中小學持續投入使用數位學習平台陪伴課後學習。

▲113年度雙語學伴計畫擴及190所國中小，圖為高雄市桃源區興中國小學童認真投入雙語學伴計畫。（圖／教育部提供）

國立台中教育大學計畫主持人陳怡安教授分享，大學伴透過指導教師的引導，發展運用生成式AI帶領小學伴創作數位議題繪本的有趣課程，也能在課程中融入聯合國永續發展目標（SDGs）及生命教育等議題，陪伴學童認識永續飲食、減少糧食浪費等，讓小學伴有興趣學習且能課程與真實世界接軌。