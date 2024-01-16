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大陸 大陸焦點 特派現場

離婚少婦寂寞難耐「主動裸聊」！他激動脫衣…下秒慘了崩潰報警

▲▼看直播。（圖／CFP）

▲女子與男子裸聊後命令對方網貸。（示意圖／CFP，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一男子小張（化名）近日報案稱，一女子幾天前添加自己為微信好友，自稱離婚孤身寂寞難耐，想交個可靠的男友。之後兩人熱聊，並發展到裸聊。沒想到，小張裸聊的影片被女方錄下來，手機還被植入病毒，隨後更被對方敲詐，無奈之下趕緊報警求助。

據《羊城晚報》報導，警方向小張表示，這實際上也是一種變相的「殺豬」。目前，警方根據線索，對此詐騙集團正在偵辦中。

警方表示，「裸聊」詐騙手法其實很簡單，犯罪嫌疑人先在各種軟體上發布露骨廣告，以臨時會話、主動添加附近的人等方式針對性實施推廣，吸引受害人下載安裝「直播軟體」。之後以美女裸聊為誘餌，引誘受害人脫衣聊天，聊到一半，對方關閉聊天軟體，緊接著甩出受害人的通訊錄和裸聊影片，「你要臉，我要錢，你看著辦！」

警方稱，犯罪嫌疑人推薦下載的直播軟體，從後台盜取你的通訊錄，然後再對聊天影片進行錄屏，而美女脫衣影片其實是騙子下載的直播影片或者是事先錄製好的影片。

小張表示，經不住誘惑下載軟體，看到對面的美女主動脫衣後便開始放心大膽地裸聊。收到敲詐訊息後，亂了心神，一心想著花錢消災，結果轉帳之後，對方便開始了無休止的詐騙敲詐，一次又一次，精神折磨，直至詐空錢包。

警方表示，不少人由於顧慮到自己的行為是違法行為，也不敢報警，更不會去保留相關的證據，助長了違法嫌疑人的囂張氣焰。

警方提醒，「裸聊」詐騙十分特殊，多數受害人為了顧及自己的臉面，讓嫌疑人刪除自己的不雅影片，往往會心甘情願的任騙子宰割，有的人甚至會按照嫌疑人的要求去網路貸款。

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