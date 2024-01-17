　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

▲▼FOND訪韓國傳統豆腐鍋插旗高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」插旗高雄，開幕期間祭出買一送一優惠。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

冬天就要吃鍋暖身！義享時尚廣場美食街近日迎來2家鍋物品牌進駐，其中一家是台中人氣韓系豆腐鍋「FOND訪」，開幕期間推出期間限定豆腐鍋定食買一送一；「這一小鍋」也於今日開幕，17日至19日祭出買一鍋送一鍋，20日至22日則是第二鍋半價，快揪親友開吃了。

風間餐飲集團旗下的「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」，2021年起先後於台中、新竹展4間店，獲得中部年輕人的喜愛，更是網美打卡熱點，品牌日前正式插旗高雄，於義享時尚廣T場開第二代美食街店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼FOND訪韓國傳統豆腐鍋插旗高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲「FOND訪」韓國傳統豆腐鍋插旗高雄，於百貨美食街開二代店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼FOND訪韓國傳統豆腐鍋插旗高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲「FOND訪」在台中非常有人氣。（圖／記者許宥孺攝）

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」共推出8種韓式傳統豆腐鍋定食，以及韓國炸醬麵定食、人蔘雞定食、韓式拌飯、淋上獨家秘製蜂蜜蒜香/洋釀醬汁的韓式炸雞、辣年糕及6種飲品等多樣選擇。

而個人鍋物專門店「這一小鍋」今(17日)也於義享時尚廣場美食街開幕，主打特色湯頭與復古氛圍，除了多款經典湯頭與套餐提供選擇外，另外也提供了生鮮蔬菜、霜淇淋及副餐與飲品等澎湃的自助吧，讓消費者們盡情享用吃到飽。

▲▼「這一小鍋」進駐高雄義享時尚廣場美食街 。（圖／義享時尚廣場提供）

▲「這一小鍋」進駐高雄義享時尚廣場美食街，也祭出期間限定買一送一。（圖／義享時尚廣場提供）

歡慶兩大鍋物品牌進駐，「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」1月17日、18日午/晚餐時段及1月22日至25日午餐時段，推出限時8天的超狂豆腐鍋定食任選買一送一(限量)。

「這一小鍋」則推出於Facebook或Instgram打卡或發限時動態，在1月17日至19日期間，任選單人套餐乙鍋即享買一鍋送一鍋優惠(午/晚餐各限量50名)；在1月20日至22日期間，任選單人套餐兩鍋，即享第二鍋半價。

ET快訊
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝
快訊／台灣U20男排主辦權遭取消！　體育署4點聲明
快訊／樂天桃猿25歲內野手　確定引退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

「2024台北國際書展」荷蘭400年再相遇！門票可全抵消費、青年免費

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年：名權利三收

2024年十二生肖好運秘訣　命理師曝趨吉避凶法：投資利多

寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝　下周全台有雨

高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

【廣編】全聯自製料理節目《爸爸回家做晚飯》　廚佛開煮讓黃豪平、撒基努也吃上癮

台14甲線合歡山翠峰至大禹嶺路段路面結冰　下午5時起預警性封閉

三毛當初為何選擇自殺？和司馬中原有生死之約　命理師揭真相

天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

男男CP在靈堂前情慾激戰！　林哲熹曝內幕：我們都很忙

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

終於免找貴鬆鬆代購！日本超夯高湯包平替版　全新康寶「極湯味日式高湯包」職人料理輕鬆GET

曾莞婷消失台八5年鬆口「有機會回去」　副業年賺千萬豪發年終

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

針插進去小萌貓「奶音抗議」　定格10秒放空乖巧打預防針

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

他「連任10屆立委」從未落選！新國會平均年齡不到53

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

更多熱門

相關新聞

即／高雄2工人受困汙水槽！1命危1恢復心跳

即／高雄2工人受困汙水槽！1命危1恢復心跳

高雄市永安區興達路今(17日)下午3時發生一起工安事件，一名工人進行清潔工作時，疑似沼氣中毒，跌進汙水槽內，另一名工人則進入汙水槽搶救，沒想到2人雙雙受困。警消獲報後，派遣12車34人前往救援，2名工人被救起時已失去呼吸心跳，不過其中一人經CPR搶救後，已恢復呼吸心跳但仍意識不清，救護人員緊急將2人送醫搶救。

OL去拜拜！隔日抽中「超難訂」九州七星號

OL去拜拜！隔日抽中「超難訂」九州七星號

天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫

天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫

昔日高雄最時髦飯店跌落神壇　整棟每月360萬招租中

昔日高雄最時髦飯店跌落神壇　整棟每月360萬招租中

男酒駕拒測罰款不繳！年終獎金飛了

男酒駕拒測罰款不繳！年終獎金飛了

關鍵字：

高雄義享時尚廣場FOND訪韓國傳統豆腐鍋這一小鍋風間餐飲這一鍋餐飲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面