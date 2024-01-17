天冷開吃！台中人氣韓系豆腐鍋、這一小鍋進駐高雄百貨　祭買1送1

▲「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」插旗高雄，開幕期間祭出買一送一優惠。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

冬天就要吃鍋暖身！義享時尚廣場美食街近日迎來2家鍋物品牌進駐，其中一家是台中人氣韓系豆腐鍋「FOND訪」，開幕期間推出期間限定豆腐鍋定食買一送一；「這一小鍋」也於今日開幕，17日至19日祭出買一鍋送一鍋，20日至22日則是第二鍋半價，快揪親友開吃了。

風間餐飲集團旗下的「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」，2021年起先後於台中、新竹展4間店，獲得中部年輕人的喜愛，更是網美打卡熱點，品牌日前正式插旗高雄，於義享時尚廣T場開第二代美食街店。

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▲「FOND訪」韓國傳統豆腐鍋插旗高雄，於百貨美食街開二代店。（圖／記者許宥孺攝）

▲「FOND訪」在台中非常有人氣。（圖／記者許宥孺攝）

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」共推出8種韓式傳統豆腐鍋定食，以及韓國炸醬麵定食、人蔘雞定食、韓式拌飯、淋上獨家秘製蜂蜜蒜香/洋釀醬汁的韓式炸雞、辣年糕及6種飲品等多樣選擇。

而個人鍋物專門店「這一小鍋」今(17日)也於義享時尚廣場美食街開幕，主打特色湯頭與復古氛圍，除了多款經典湯頭與套餐提供選擇外，另外也提供了生鮮蔬菜、霜淇淋及副餐與飲品等澎湃的自助吧，讓消費者們盡情享用吃到飽。

▲「這一小鍋」進駐高雄義享時尚廣場美食街，也祭出期間限定買一送一。（圖／義享時尚廣場提供）

歡慶兩大鍋物品牌進駐，「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」1月17日、18日午/晚餐時段及1月22日至25日午餐時段，推出限時8天的超狂豆腐鍋定食任選買一送一(限量)。

「這一小鍋」則推出於Facebook或Instgram打卡或發限時動態，在1月17日至19日期間，任選單人套餐乙鍋即享買一鍋送一鍋優惠(午/晚餐各限量50名)；在1月20日至22日期間，任選單人套餐兩鍋，即享第二鍋半價。