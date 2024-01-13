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王世堅連3問「我真的當選了？」　對游淑慧沒話說：不評論同事

▲▼台北市第二選區立委當選人王世堅。（圖／記者張乃文攝）

▲台北市第二選區立委當選人王世堅。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

台北市第二選區立委當選人王世堅在抵達大同區競選總部現場後，開心的連問了現場支持者3次：「我真的當選了？」他發表當選感言時表示，未來進入中央更會延續過去問政的火力，甚至加倍。對於對手游淑慧，他則說，以前沒話說、現在更沒話說，因為一向都秉持不評論同事的心情，但還是「會安慰她」。

王世堅今（13）日晚間在大同競選總部發表當選感言。他說，從初選至今，許多鄉親都為他祈禱，也給了他很多「避邪小物」，至於是避什麼邪，王笑說「不曉得」，可能是化險為夷。而從北市議會擔任議員時期，王世堅也一直有「送禮」給市政首長的儀式，未來是否會延續這樣的程序，他認為，在2月1日上任後，最重要的是盡快回應社會期待。

王世堅說明，國家社會有太多重要事情要做，包括國家資源的分配、財政改善及經濟發展、司法正義等，還有國防戰力的加強，這都是刻不容緩的事情，幾乎沒有太多時間可思考其他事。同時，也因為中央是更龐大的組織跟體制，他說自己會延續在議會的火力，且是更加強，要求中央部會更積極，但也會把禮物做得更細緻化、有意義。

▲▼台北市第二選區立委當選人王世堅。（圖／記者張乃文攝）

▲王世堅再次回鍋立法院。（圖／記者張乃文攝）

再次回鍋立法院的心情，王世堅坦言，「蠻意外的。」16年前的今年，他被從立法院趕出來，但現在又走回立法院，「這條路我走了16年。」

對於此次民進黨的選戰，王世堅指出，「台灣人民的眼睛是雪亮的」，保住總統這個重要的位置，也意味著國家方向不能有差錯，但在立委席次上民進黨確實碰到了一些挫折，這是人民給民進黨很好的提醒，「權力稍有傲慢的時候，人民就會把你打2下屁股。」王說，僅止於打2下就是希望策勵民進黨，這也是台灣人民的銳利智慧和眼光，「我們民進黨也應以此為戒。」

未來也將會和前高雄市長韓國瑜成為同事，他則提到「我個人對他沒有任何成見」，更反讚韓有值得學習的地方，「比方說他口才超好的。」王世堅笑說，韓國瑜是從「嘴巴先生出來」應該跟韓多學口才。

不過，針對對手游淑慧，王世堅強調，「選前就沒話說，現在更不會有話說。」他認為，游是議會同事，被選出來擔任議員是為了監督市長、市府官員，而非評論其他議員同事，這不是選民要代議士做的事。只是，被問到是否會安慰對方，王也尷尬笑說，會安慰她；並表示，這次大選游淑慧應有得到安慰，因為意外促成了她與現任立委何志偉的友情。

另外，在王世堅接受媒體訪問結束後，焦糖陳嘉行被發現也站在一旁等候。他說，自己剛好逛夜市，想來恭喜委員當選，也送上小禮物，同時，因為憂心民進黨選情，看到許多立委未成功進入國會而落淚。

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