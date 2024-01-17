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社會 社會焦點 保障人權

阿扁涉貪稱病停審卻幫女兒出庭　法界人士：無明文禁止但觀感不好

▲▼前總統陳水扁2016為女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式致詞，笑容滿面表達對女兒的肯定與支持，並搶先掛號洗牙，成為女兒開業第1位病人。（圖／記者林悅攝、資料照）

▲前總統陳水扁2016為女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式致詞，並搶先掛號洗牙，成為女兒開業第1位病人。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁去年（2023年）為牙醫女兒陳幸妤擔任訴訟代理人，出庭打贏被病患求償的醫療官司，被質疑阿扁貪污判刑定讞因病保外醫治免坐牢至今，另涉4案也因病持續停審，怎還能幫女兒出庭？陳幸妤po文護父稱「一個女兒叫退休老爸（出庭）去當個人頭」，更引發熱議。法界人士指出，阿扁雖具備擔任民事訴代資格，但可能違反台中監獄要求他遵守保外醫治相關規定，也使裁定停審的法官難堪，觀感很不好。

陳幸妤2016年在台南開業行醫，當時已保外醫治的阿扁現身開幕剪綵，搶先掛號親上診療台洗牙，成為女兒開業第1位病人。陳幸妤2020年間為周姓女子植牙，周女認為效果不好又害她受傷，提告求償130萬餘元，阿扁為沒空出庭的女兒擔任訴代，出庭主張女兒植牙過程符合醫療常規，無故意或過失造成周女損害。

一審台南地院審理此案，認定陳幸妤沒違反醫療常規，也無醫療疏失或給付不能等責任，被周女指控涉犯過失傷害罪嫌已不起訴確定，去年（2023年）10月據此判陳幸妤免賠，已上訴二審台南高分院審理，最近一次將於下月（2月）19日下午3點半開庭。

▲▼前總統陳水扁2016為女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式致詞，笑容滿面表達對女兒的肯定與支持，並搶先掛號洗牙，成為女兒開業第1位病人。（圖／記者林悅攝、資料照）

▲前總統陳水扁2016為女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式致詞，笑容滿面表達對女兒的肯定與支持。（資料照／記者林悅攝）

該案一審判決書公布後，日前被媒體揭露阿扁擔任女兒訴代，質疑阿扁自己的刑案因病持續停審，為何能幫女兒的醫療糾紛案出庭。

陳幸妤前天（15日）在診所臉書粉專po文，自稱認為病患求償無理，她不想浪費時間出庭以免影響其他病患療程，「我就只跟我爸說，反正從頭到尾我都沒疏失，你就去坐在那裡，法官問什麼你就說書面都有答覆了。一個女兒叫退休老爸去當個人頭，竟被解讀成大律師發威，打贏兩場官司。實在可笑。」

不具名民事法官表示，民事訴訟原則僅准許具有律師資格者擔任訴訟代理人，重要功能包括代替當事人出庭，不過《民事訴訟法》第68條但書規定，經審判長許可者，也可委任「非律師」擔任訴代，資格訂定於《民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則》，主要是具有法律背景，或當事人配偶、三親等內血親與二親等內姻親等條件。

法官指出，這類「非律師」訴訟代理人，審判長可視狀況隨時裁定撤銷訴訟代理權，因訴代任務就是協助當事人進行訴訟程序、維護當事人法律權益，若訴代本身口齒不清、邏輯凌亂、一問三不知，甚至胡搞瞎纏，反而使訴訟寸步難行，就違反擔任訴代的初衷。

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會，與陳唐山握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁2023年出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會，與陳唐山握手致意。（圖／記者李毓康攝）

這位法官認為，阿扁的律師證照雖被法務部廢止，但他擔任總統前，畢竟是成名多年的執業律師，為自己女兒的官司擔任訴代，能力綽綽有餘，該案承審法官可能著眼於順暢結案，加上民刑案件互不拘束，法官因而沒拒絕阿扁擔任訴代。

南院低調回應，承審該案的前手法官去年8月已調走，接手法官沿用前手裁定，不認為阿扁有不適任訴代情事，從卷證看不出前手法官有無審酌阿扁另涉刑案因病停審的客觀事實，但民事訴訟確實沒明文禁止刑案停審被告擔任他人民事案件訴代。

不具名律師指出，阿扁確有擔任訴代的能力與條件，也獲得法官准許，但有疑問的是他保外醫治期間幫女兒打官司，可能違反台中監獄依《監獄行刑法》要求阿扁應遵守的相關規定，此外，阿扁出庭擔任訴代，也可能讓裁定他因病停審的4案法官難堪，觀感很不好。

陳水扁2008年卸任總統後，與妻子吳淑珍、兒子陳致中等家人捲入一系列弊案，阿扁同年11月起被持續羈押，後因犯龍潭購地等案，被依貪污等4罪合併判刑20年定讞，2013年4月移往台中監獄內的培德醫院服刑，2015年1月被鑑定失智、語言障礙與漏尿等病症且「複雜難以控制」，獲准保外醫治至今。

▲▼陳致中與父親陳水扁。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲前總統陳水扁（左）與兒子陳致中（右）。（圖／翻攝陳致中臉書）

而阿扁所涉犯二次金改弊案剩餘更審案情等4件弊案，分於台北地院與高院審理，從2014年起也陸續以阿扁「有因疾病不能到庭的法律上原因」，裁定阿扁的案情停止審判直到他能出庭為止，法官並定期向醫院函詢阿扁病情狀況，回覆都是尚未好轉到可以出庭。

但阿扁不僅多次對中監要求他遵守保外醫治的相關禁令踩紅線，頻頻出席政治活動場合，2017年還曾被高院法官以網路新聞影片顯示他當街怒嗆偷拍他的黃姓麵包師傅、出席凱達格蘭基金會餐會能自己行走、不用旁人攙扶還可主動舉杯敬酒、夾菜且「手沒有抖」，為女兒診所開幕剪綵致詞「口語流暢、亦無結巴」，要傳阿扁出庭調查是否恢復審判。

阿扁和律師當時都拒絕出庭，並聲請法官迴避，法院雖最終駁回阿扁的聲請，但傳他出庭一事也不了了之。2020年1月3日總統大選期間，阿扁到台北地檢署控告韓國瑜、馬英九與陳文茜污衊他自導自演319槍擊案，涉犯誹謗罪嫌，院址就在北檢隔壁的高院法官，看新聞得知阿扁能出庭告人，原打算再度調查阿扁能否恢復審判，同樣無疾而終。

對於陳水扁涉案因病停止審判期間，擔任女兒訴代出庭打官司一事，高院回應密切關注，尊重合議庭的訴訟指揮。

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