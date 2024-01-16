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飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

▲▼張貼反綠文宣、辱罵顧客「綠蛆」被抗議 知名飲料總店發聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲連鎖飲料店貼嗆「綠蛆」還貼下架民進黨公告。（圖／翻攝自臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

連鎖飲料店「一手私藏世界紅茶」新竹竹科店在選舉當天，不但在店外貼上「下架民進黨」公告，還在Google評論開罵「綠蛆真噁心」，引發網友撻伐。即便總店已於昨（15）日火速處理，但仍有部分網友無法接受。對此，總公司營運部今稍早再發文致歉，指該門市即日起停業，後續並處理解約事宜，至於不當言詞的人員則已離職。

對於網友止不住的怒火，一手私藏世界紅茶總公司稍早再發出針對竹科加盟店不當言行之懲處，「竹科加盟店辱罵顧客的員工已離職。並從即日起停業，後續將繼續處理解約事宜。」最新聲明中提到，「總公司為此事造成之爭議對立，與顧客觀感不適感到抱歉！也為收到波及的其他一手私藏，加盟門市致上歉意。」

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▼飲料店「一手私藏世界紅茶」竹科店嗆「綠蛆就是噁」，遭網友洗一顆星負評，總公司緊急回應。（圖／翻攝臉書）

▲▼飲料店「一手私藏世界紅茶」竹科店嗆「綠蛆就是噁」，遭網友洗一顆星負評，總公司緊急回應。（圖／翻攝臉書）

▲▼飲料店「一手私藏世界紅茶」竹科店嗆「綠蛆就是噁」，遭網友洗一顆星負評，總公司緊急回應。（圖／翻攝臉書）

總公司強調，竹科加盟店的政治立場，非代表一手私藏全體，「我們尊重各種的聲音」，但絕不贊同辱罵客人產生對立，「這是一手絕對的立場」。最後也謝謝各方指教與關懷，針對此次爭議會再加強內部管控與教育，並再次向社會大眾致歉。

回顧整起事件，有網友近日在臉書表示，他發現一手私藏世界紅茶位在新竹市的加盟店，選舉日在店門口張貼「1月13日下架民進黨，店休一日」公告，引起許多網友不滿，跑到Google評論給予店家1星負評，然而店家小編卻回嗆「綠蛆就是噁心」等侮辱字眼，讓不少人氣到打電話、私訊向一手私藏世界紅茶總店抗議。

▼網友跑到店家Google評論寫下負評，遭店家小編回嗆。（圖／翻攝自臉書）

▲▼張貼反綠文宣、辱罵顧客「綠蛆」被抗議 知名飲料總店發聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

對此，一手私藏世界紅茶總店15日火速表示，事件經調查求證後，已告知竹科光復店，竹科光復店店長了解狀況後，已停止張貼無關服務內容之文字，並要求該店小編撤回網路上辱罵客人之文字，「我們也會限期請竹科店加強相關教育與服務待客的精神，並依照合約內容進行約束規範」。

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