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川普準備回歸？選舉首戰壓倒性大勝　再爆健康疑慮

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普被說看起來疲憊憔悴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨愛荷華州初選15日登場，前總統川普取得壓倒性大勝，CNN指出。這是美國政治史上最驚人的復出之一，因為從來沒有連任失敗的總統能在接下來的初選取得成功，更不用說壓倒性勝利。只不過如今有醫師表示，川普近幾個月看起來疲憊憔悴甚至站不穩。

川普在愛荷華州的初選以超過50%的支持度取得壓倒性勝利，鞏固拿下共和黨總統提名的領先地位，輕鬆通過選戰第一關。愛荷華州是共和黨全美黨內初選投票的第一站，川普在對支持者的演說慶祝這次的勝出，提及「重要的那一晚將會在今年11月，當我們奪回我們的國家」。

只不過川普如今的身體健康再爆疑慮，每日郵報報導，77歲川普13日結束一整天選舉造勢活動走進飯店時，並非平時充滿活力的那樣，反而顯得異常虛弱，甚至站不穩。紐約內科醫生費雪（Stuart Fischer）說，「我從來沒看過他這樣，走路是一個問題，平衡是另一回事，他看起來有點像是海上的船隻」。

在15日晚間的勝選演說中，也有人發現，川普並未像往常那樣活躍，聲音變得更低。加州大學洛杉磯分校神經病學家華塞爾（Keith Vossel）指出，川普面對緊湊的競選行程和法律糾紛看起來相當疲憊，「這表明他正在變老，這是最委婉的說法了」。

報導稱，評論員、政界人士、白宮前副新聞秘書馬修絲（Sarah Matthews）都說，川普近幾個月來顯然變得更疲憊。還有人聲稱，川普似乎變瘦了，臉也變得更憔悴。

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