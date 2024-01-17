陸國安部再發文「反台獨和外部勢力干涉」　舉例楊智淵：予以迎頭痛擊

▲楊智淵被大陸國安機構逮捕畫面。（圖／翻攝大陸國安部微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

2024台灣大選後，大陸國安部連兩日發文，先強調《反分裂國家法》的內容，接著以「反對台獨和外部勢力干涉」為題，以「台諜」楊智淵為例，強調精準打擊遏制台獨分裂勢力。文章提到，「若台獨分裂勢力和外部干涉勢力膽敢挑釁，國家安全機關將嚴格按照黨中央決策部署，予以迎頭痛擊。」

▲大陸「2018雷霆行動」及「迅雷2020」抓捕台諜。（圖／翻攝大陸國安部微信公眾號）

大陸國安部微信公眾號文章提到，台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，台灣是中國的台灣，「這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。」

文章稱，2022年8月3日，國家安全機關首次以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪，依法追究「台獨」份子刑事責任，有力震懾「台獨」分裂和外部干涉勢力。文章雖未提及「台獨份子」的名字，配圖卻貼上楊智淵被兩名公安架著的畫面，清楚表明意指何人。

文章提到，民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當台獨分裂勢力的「馬前卒」、「急先鋒」，加緊對大陸進行情報滲透。面對台灣當局及其情治部門的滲透破壞，國家安全機關重拳出擊，近年來先後組織實施「2018——雷霆行動」 、「迅雷——2020」專項行動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對祖國大陸布建的間諜情報網路。

文章指出，2024年兩項選舉前，台灣情治部門再次充當「台獨」分裂勢力的打手，極力炒作「大陸介入台灣選舉」，大肆打壓參與兩岸交流的政治人物乃至普通民眾，勾連外部勢力製造選舉「奧步」，淪為「台獨」勢力黨同伐異、鏟除異己、阻礙兩岸交流的工具。

文末強調，國家安全機關作為反間諜工作的主管機關，將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。