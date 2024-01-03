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社會 社會焦點 保障人權

男大生「管不住下面」撿屍泥醉正妹　她醒來見全裸崩潰報警

▲最容易成為愛情奴隸的3星座女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲羅姓男大生與友人赴星聚點唱歌，見同場女友人喝得泥醉，竟將人帶回家性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

就讀大學三年級羅姓男學生，與友人到星聚點歡飲酒，他見同場身材曼妙的女子小晴（化名）喝得泥醉，竟把人「撿屍」帶回其住處性侵，翌日小晴清醒，發現自己與羅男全裸躺在同張床上嚇壞，立刻報警處理。開庭時，小晴表示願意原諒且不求償。士林地院審結，依妨害性自主罪，處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，20歲羅姓男子去年5月某日凌晨，與友人及小晴到北市星聚點包廂內唱歌飲酒，期間小晴喝醉無意識，羅男起色心，於同日清晨6時許，帶著小晴乘坐計程車，一同回其住處，並對小晴性侵得逞。

同日9時許，小晴清醒，發現自己和羅男一絲不掛躺在同張床上，當場嚇壞，難過的驗傷報警處理。檢方根據羅男自白，及其住處巷道內的監視器錄影畫面、性侵害事件驗傷診斷書及2人IG對話紀錄等，依法將他起訴。

法院開庭時，羅男均坦承犯行積極尋求小晴諒解，善良的小晴接受羅男誠心道歉且不要賠償，並向法官表示願意原諒他。

合議庭審酌，2人是初識朋友，羅卻利用小晴喝醉酒熟睡，不能抗拒而侵犯，致小晴身心受創，且破壞社會善良風氣，甚屬不該；惟念其犯後終能坦承犯行，也獲小晴諒解，態度尚可，兼衡其就讀大學三年級、家中有父親等狀況，依乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付5萬元，向指定機關提供100小時義務勞務，另於緩刑期間內每年接受法治教育2場次。

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