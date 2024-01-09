臨停機慢車道入超商購物　騎士擦撞死亡…女駕駛和解獲緩刑

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子駕駛自小客車，行經屏東縣林邊鄉一家超商前臨停在機慢車道入內購物，賴姓男子騎機車經過時不慎擦撞受傷，送醫不治，檢方依過失致死罪起訴。屏東地方法院一審判處有期徒刑6個月，易科罰金以3000元折算一日，陳女不服上訴，並與被害人家屬達成和解，二審維持原判，但緩刑2年。

判決書指出，陳姓女子於2022年12月12日早上，駕駛自小客車行經林邊鄉中山路一家超商時，車身部分占用機慢車道，準備下車進入統一超商內；此時賴姓男子騎乘機車沿林邊鄉中山路由東向西方向行駛至上址，亦疏未注意車前狀況，擦撞陳女車尾倒地，重傷送醫不治，警方依過失致死罪送辦，檢方起訴陳女。

一審法官審理，以陳女駕駛自用小客車，於劃設快慢車道分隔線道路變換至慢車道後，顯示右方向燈卻往左偏，未緊靠道路邊緣反占用部分機慢車道臨時停車，嚴重影響行車安全，為肇事主因；賴男騎乘機車，於劃設快慢車道分隔線之機慢車道直行，未注意車前狀況，並採取必要之安全措施為肇事次因，且未與賴男家屬達成和解，判處6個月徒刑。

陳女不服上訴，並與賴男家屬達成和解；二審合議庭以她已坦承犯行，並未逃避其刑事及民事責任，與賴男家屬達成和解犯後態度良好，堪認被告經此偵審程序及科刑宣告之教訓後，應已知警惕，是原審所宣告之刑以暫不執行為適當，緩刑2年。