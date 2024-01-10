高虹安涉詐助理費！王郁文偵訊光碟「斷片16分」　北院今單獨傳喚

▲高虹安詐領助理費一案，北院今下午單獨傳喚王郁文出庭。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及助理費詐領案，台北地院112年10月傳喚時任高辦公關主任王郁文出庭時，王當庭六度強調「沒有虛報、浮報酬金或加班費」；高律師團日前也主張，王郁文偵訊光碟中有中斷錄音錄影16分鐘，質疑違反《刑事訴訟法》保障權益規定。今(10日)下午2時30分北院將再單獨傳喚王郁文出庭，王女是否仍堅持相同主張，引起外界關注。

高虹安被控擔任立委時涉嫌詐領助理費46萬元，綽號「台大公衛文」、「水母」的王郁文被控與高共謀，將個人月薪4萬6000元向立法院浮報為4萬8500元，另虛報加班時數不實受領加班費，連同薪酬差額共詐領10萬1609元，涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物等罪嫌。

針對此案，北院傳喚時任高辦主任的陳奐宇、行政主任黃惠玟與法務主任陳昱愷，3人均認罪；但王郁文去年10月首度庭訊時「否認犯罪」，還6度強調「我沒有虛報、浮報酬金或加班費」。王郁文指出，當初和高虹安面談工作條件，談定每月實領酬金4萬6000元，勞健保費外加，「這和檢方起訴認為我每月酬金為4萬6000元，有所差別」，她重申「我沒有虛灌酬金」。

王郁文強調，在高辦任職期間都有實際工作與加班，都是合法領取酬勞，當時黃惠玟說辦公室缺錢買物資跟設備，問她願不願意把加班費跟部分酬金捐做辦公室零用金，她聽從黃告知的金額捐錢，還沒捐出前「我的部分是我保管，我自己決定在什麼用途，高虹安無法決定運用」。至於檢方起訴黃惠玟謀議虛報、浮報助理酬勞要求繳回差額部分，王郁文則一概推稱「我不清楚」、「不會打聽同事酬勞，所以不清楚其他人狀況」等。

此外，高虹安112年12月27日庭訊時，律師團指出同案其他被告助理在北檢偵辦時的應訊光碟竟然出現「斷片」，尤其王郁文在偵訊過程中竟然有16分鐘中斷錄音錄影，導致證詞不連續，很可能其中「對高有利」的證詞沒有被記載到筆錄中，律師團無法理解為何會出現此一狀況，因此重提勘驗計畫。

今下午2時30分，北院單獨傳喚王郁文出庭，王是否仍堅持不認罪、堅持同樣主張，備受外界關注。