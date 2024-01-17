9年梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼

▲白衣女子坐在鋼琴旁大笑的梗圖，在陸網已經流傳9年。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

常看大陸網路影片的朋友，應該對這一個畫面並不陌生，一名身穿白衣的女子，在鋼琴旁露出燦爛的笑容，由於其笑聲實在太過於魔性，近幾年來成為陸網知名的梗圖。近期有一媒體訪問到該名白衣女「李老師」，李老師坦承，自從梗圖走紅網路之後，自己曾經遭到網路暴力還有網友的謾罵，讓她覺得「我為什麼要遭受這一切」。

根據《網易新聞》報導指出，李老師是陝西寶雞人，曾經在一所學校內任教，但近期因為身體因素辭去了工作。她解釋，這段影片是她在2015年7月時於自己開設的琴房拍攝的，當時只是眾人之間的閒聊，因為一位朋友恰好拍攝到她的笑容，她就上傳微信朋友圈紀錄。

上傳朋友圈之後，不少朋友都覺得李老師的笑容好魔性、好歡樂，感覺十分的喜歡，結果就有人將這段影片剪輯後再度上傳到其他網站，而這段影片就這樣病毒式的瘋狂擴散，整整在網路上縱橫9年之久。

李老師表示，影片走紅之後，自己也曾被學生詢問，但她堅持否認到底，她並不想用這樣的形式出現在網路上。而她甚至有因此刪除一個認識多年的朋友，因為這個朋友將李老師魔性笑聲的影片傳給自己，李老師認為這是一種十分嚴重的嘲笑。

▲李老師現況。（圖／翻攝自網易新聞）

而因為自己老師的身分，再加上影片太過搞笑、不正經，李老師表示，自己走紅之後，也曾在網路上遭遇網路暴力，甚至被網友寄信來謾罵，詛咒她全家人。李老師表示「其實我不知道自己到底做錯了什麼，這些東西傳來傳去都不是我想要的，為什麼要讓我遭受這樣的謾罵。」

李老師表示，最近也有廠商邀請她前往直播，而且費用開得非常的高，但她嘗試了一下之後，還是無法接受這樣的賺錢方式，認為錢拿得十分不安心、不踏實。

李老師也解釋，她認為，當時那個笑，從面無表情到突然放聲大笑，其實是發自內心的，當時也是自己最放鬆、最無壓力的階段。而如今社會壓力龐大，有網友能從這個影片中得到快樂，李老師也坦言，自己算是慢慢釋懷因為影片走紅而帶來的紛擾。

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