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請吃飯或一票給500...埔里鎮代會副主席當選無效　遞補人今出爐

▲埔里鎮民代表會副主席陳諭韋因賄選遭判決當選無效定讞。（圖／翻攝埔里鎮民代表會官網）

▲埔里鎮民代表會副主席陳諭韋因賄選遭判決當選無效定讞。（圖／翻攝埔里鎮民代表會官網）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮民代表會副主席陳諭韋於111年地方公職大選時，因透過樁腳宴請選民或以每票500元賄選，112年底經台中高分院判決當選無效確定；南投縣選舉委員經委員會議審議通過，與陳同選區的唯一落選人廖永文遞補當選南投縣埔里鎮民代表會第22屆代表。

台中高分院裁判書指出，陳諭韋前年10月底透過劉姓競選團隊成員交付黃姓民眾3萬元，由黃找尋邀約選民至劉於埔里鎮投資之餐廳用餐，或以每票500元交付選民，請求投票支持陳諭韋，起碼對4人進行買票賄選行爲，2人行為構成《選罷法》第99條第1項投票行賄罪，經南投地方法院刑事判決認定有罪且判刑確定。

▲埔里鎮民代表會副主席陳諭韋因賄選遭判決當選無效定讞，南投縣選舉委員會審議通過由落選頭廖永文遞補。（圖／南投縣政府提供、翻攝埔里鎮民代表會官網）

▲南投縣選舉委員會審議通過由落選人廖永文遞補擔任埔里鎮民代表。（圖／南投縣政府提供）

檢方認定陳諭韋對劉、黃2人買票行為應有參與或同意，或明知而允許縱容等情形，提出當選無效之訴，不過原審敗訴；檢方不服、提起上訴，並舉證陳接受劉的安排於餐會中出席向選民致意、事後並於LINE訊息中向劉為其拉票表示感謝等情節，最後說服高分院法官改判當選無效確定。

南投縣選委會表示，南投縣政府自判決確定日（112年12月19日）起，解除陳諭韋鎮民代表職權；而埔里鎮民代表會第22屆代表選舉第1選舉區共有6名候選人，應選5名，落選人廖永文得票數為1631票，達原公告該選舉區最低當選票數二分之一，並函請南投地檢署等相關機關查證其消極資格，均符合《公職人員選舉罷免法》第74條第3項等遞補相關規定，因此按同法第74條第2項規定，由廖永文遞補為埔里鎮鎮民代表會第22屆代表，預計於本週前完成公告。

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埔里鎮民代表會副主席陳諭韋當選無效南投縣選舉委員會廖永文遞補

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