請吃飯或一票給500...埔里鎮代會副主席當選無效　遞補人今出爐

▲埔里鎮民代表會副主席陳諭韋因賄選遭判決當選無效定讞。（圖／翻攝埔里鎮民代表會官網）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮民代表會副主席陳諭韋於111年地方公職大選時，因透過樁腳宴請選民或以每票500元賄選，112年底經台中高分院判決當選無效確定；南投縣選舉委員經委員會議審議通過，與陳同選區的唯一落選人廖永文遞補當選南投縣埔里鎮民代表會第22屆代表。

台中高分院裁判書指出，陳諭韋前年10月底透過劉姓競選團隊成員交付黃姓民眾3萬元，由黃找尋邀約選民至劉於埔里鎮投資之餐廳用餐，或以每票500元交付選民，請求投票支持陳諭韋，起碼對4人進行買票賄選行爲，2人行為構成《選罷法》第99條第1項投票行賄罪，經南投地方法院刑事判決認定有罪且判刑確定。

▲南投縣選舉委員會審議通過由落選人廖永文遞補擔任埔里鎮民代表。（圖／南投縣政府提供）

檢方認定陳諭韋對劉、黃2人買票行為應有參與或同意，或明知而允許縱容等情形，提出當選無效之訴，不過原審敗訴；檢方不服、提起上訴，並舉證陳接受劉的安排於餐會中出席向選民致意、事後並於LINE訊息中向劉為其拉票表示感謝等情節，最後說服高分院法官改判當選無效確定。

南投縣選委會表示，南投縣政府自判決確定日（112年12月19日）起，解除陳諭韋鎮民代表職權；而埔里鎮民代表會第22屆代表選舉第1選舉區共有6名候選人，應選5名，落選人廖永文得票數為1631票，達原公告該選舉區最低當選票數二分之一，並函請南投地檢署等相關機關查證其消極資格，均符合《公職人員選舉罷免法》第74條第3項等遞補相關規定，因此按同法第74條第2項規定，由廖永文遞補為埔里鎮鎮民代表會第22屆代表，預計於本週前完成公告。