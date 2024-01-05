　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

▲▼國民黨新竹縣議員第二選區候選人范振龍。（圖／翻攝自范振龍臉書）

▲范振龍涉賄選，遭判刑定讞。（圖／翻攝自范振龍臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新竹縣前議員范振龍，在2022年選舉時成為落選頭，後來因其他議員賄選而遭判當選無效確定，范振龍遞補成為議員；但他遞補後，也被查出蒐集宗親名冊買票。一審無罪，但二審改判3年2月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，范振龍將發監執行。

判決指出，范振龍登記為2022年新竹縣第2選舉區縣議員候選人，而他為了順利當選，在當年6到10月間，委託宗親范秉興等人在新竹縣湖口鄉現金買票，當時他開出范氏宗親一票1000元、非宗親一票500元的價格，向近10人買票。檢方蒐證確實後，在當年10月底發動搜索行動，將范振龍聲請羈押獲准，另外到案的多名收賄者，也坦承犯案並繳交犯罪所得。全案偵查終結後，檢方提起公訴。

范振龍的賄選案件一審輕判2年、緩刑5年，由於他在這次選舉中成為落選頭，但沒想到同選區的另名議員也因為買票，遭法院判決當選無效確定，范振龍遞補，宣誓就職。范振龍遞補議員的第二天，檢方隨即對他提出當選無效之訴；一審判決范振龍當選無效，范振龍放棄上訴，最後確定當選無效。總計他上任不到半年，就失去議員寶座。

另外他的賄選案件，高等法院二審審理後，改加重判刑3年2月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，范振龍近日內就會發監執行。

ET快訊
快訊／國道1號「4車追撞」　回堵8公里塞爆
好市多新熟食！一看價格「89%不想吃」　會員心得曝
iPhone 16 Pro渲染圖曝光！　螢幕更大、新增拍照鈕
跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　原因曝光
澳洲行被取消　4.7萬退款拿不回！怒：等了逾2個月
各國必吃！日本拉麵最受歡迎　台灣「這道」居第4
快訊／印尼火車相撞至少3死！　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

輻射冷卻效應！武陵農場再現冰雪奇緣　夢幻水晶冰柱美翻了

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

選舉公報「超狂政見」曝！火鍋不可加芋頭　他花20萬求婚盧小姐

港媒：港府預期「駐美經貿辦特權地位」將被取消

直擊／侯友宜直搗綠營票倉　民進黨里長全程陪同、高舉3支持

侯辦「敬告」媒體勿播出民進黨廣告　賴清德：盼侯友宜改變戒嚴心態

民進黨公布「架空台灣」廣告　嗆侯友宜施壓媒體「警總再現」

躲法拍！他月花4萬住大安豪宅「還綁14年約」　法院無情除去

大選倒數！徐巧芯突公開「超狂新身份」　首獻第一次嗨喊：圓夢了

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

正妹荷官性感耶誕裝迎客！台中大型賭場被抄　23人狼狽被抓

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

整形名醫遭聲押！疑多次走私胎盤素

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

台南男訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

更多熱門

相關新聞

韓媒證實「台親中立委」檢舉海鯤號用韓技術　賴清德重話批：令人不齒

韓媒證實「台親中立委」檢舉海鯤號用韓技術　賴清德重話批：令人不齒

韓國媒體證實，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣國造潛艦「海鯤號」，調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向立委舉報得知。對此，民進黨總統候選人賴清德5日受訪時表示，實在令人不齒，不分朝野、支持國防建設、保護國家是應該的事情，每一位國會議員對國家也應該有忠誠度。

控綠發布廣告前4秒涉抄襲　侯辦：目中無法又厚顏無恥

控綠發布廣告前4秒涉抄襲　侯辦：目中無法又厚顏無恥

100元收購156份郭台銘連署書　金門3人遭起訴

100元收購156份郭台銘連署書　金門3人遭起訴

韓媒證實「台親中立委舉報海鯤號用韓技術」　綠批叛國：全台都知是誰

韓媒證實「台親中立委舉報海鯤號用韓技術」　綠批叛國：全台都知是誰

拐賣求職者出國摘器官　竟有大學生議員司機

拐賣求職者出國摘器官　竟有大學生議員司機

關鍵字：

法律人權新竹縣縣議員范振龍賄選國民黨三審最高法院當選無效

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面