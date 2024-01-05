新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

▲范振龍涉賄選，遭判刑定讞。（圖／翻攝自范振龍臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新竹縣前議員范振龍，在2022年選舉時成為落選頭，後來因其他議員賄選而遭判當選無效確定，范振龍遞補成為議員；但他遞補後，也被查出蒐集宗親名冊買票。一審無罪，但二審改判3年2月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，范振龍將發監執行。

判決指出，范振龍登記為2022年新竹縣第2選舉區縣議員候選人，而他為了順利當選，在當年6到10月間，委託宗親范秉興等人在新竹縣湖口鄉現金買票，當時他開出范氏宗親一票1000元、非宗親一票500元的價格，向近10人買票。檢方蒐證確實後，在當年10月底發動搜索行動，將范振龍聲請羈押獲准，另外到案的多名收賄者，也坦承犯案並繳交犯罪所得。全案偵查終結後，檢方提起公訴。

范振龍的賄選案件一審輕判2年、緩刑5年，由於他在這次選舉中成為落選頭，但沒想到同選區的另名議員也因為買票，遭法院判決當選無效確定，范振龍遞補，宣誓就職。范振龍遞補議員的第二天，檢方隨即對他提出當選無效之訴；一審判決范振龍當選無效，范振龍放棄上訴，最後確定當選無效。總計他上任不到半年，就失去議員寶座。

另外他的賄選案件，高等法院二審審理後，改加重判刑3年2月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，范振龍近日內就會發監執行。