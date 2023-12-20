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嘉義鄉代林芳琪當選無效之訴　二審逆轉勝「當選有效」

▲嘉義縣水上鄉民代表林芳琪被判當選無效之訴，經上訴二審，台南高分院20日下午改判原判決廢棄，林芳琪當選有效，本案不得上訴。（圖／記者林東良攝）

▲嘉義縣水上鄉民代表林芳琪被判當選無效之訴，經上訴二審，台南高分院20日下午改判原判決廢棄，林芳琪當選有效，本案不得上訴。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

嘉義縣水上鄉民代表林芳琪，被控夫婿李振發涉嫌幫她買票，儘管李男獲不起訴處分，但同選區落選人賴振亮向法院提起林芳琪當選無效之訴，一審嘉義地院判當選無效。林芳琪不服提起上訴，台南高分院二審20日下午宣判，原判決廢棄，賴振亮於一審之訴駁回，林芳琪當選有效，本案不得上訴。

台南高分院指出，嘉義縣水上鄉第20屆鄉民代表選舉於2022年11月26日舉行，中選會於同年12月2日公告上訴人林芳琪為第3選區鄉民代表選舉之當選人，賴振亮則是同一選舉區另一候選人，於公告當選人名單之日起30內，賴主張林芳琪有公職人員選舉罷免法第99條第1項之賄選行為，依修正前選罷法第120條第1項規定，向嘉義地院提起當選無效之訴。

嘉義地院於2023年6月14日判決林芳琪當選無效。林芳琪不服而提起上訴。台南高分院12月20日判決，一審原判決廢棄，賴振亮在第一審之訴駁回。

台南高分院指出，按當選無效訴訟之原告，作為民事訴訟程序之發動者，本有其主張責任、舉證責任，如其所主張當選人有違反選罷法之行為，經綜合審查全卷直接證據或其他間接事證，仍不足以證明當選人有賄選行為，或對他人所為賄選行為有共同參與、授意或同意等不違背其本意，而進行賄選之事實，即應尊重民主選舉之結果，作為原告敗訴之判決。

賴振亮並未提出林芳琪授意其配偶李振發為她買票之相關事證，也無積極證據足認李振發交付5000元予第三人呂姓男子，係經林芳琪授意所為，且依呂姓男子於警詢及偵查程序中之陳述，充其量僅足認李振發交付5000元予呂男仍其個人行為，不足認係經林芳琪授意所為。

況且李振發交付 5000元予呂男之原因，究係委請呂男買票賄選，抑或2人間之借款，呂男與李振發所陳顯有不同，自難僅以呂男在警詢及偵查所言，據以推認李振發係委託呂男向選民賄選。再參酌林芳琪及李振發因選罷法第99條第1項偵查案件，經嘉義地檢署、台灣高等檢察署台南分署為不起訴處分確定，呂男所陳述，逕說林芳琪授意或知情，而認為呂男、李振發為她行賄選民，而有選罷法第 99條第1項投票行賄行為難以相信認定。

二審法院認為，賴振亮既不能證明林芳琪有對有投票權之人，行求期約或交付賄賂，既不能證明有賄選之事實，賴振亮對林芳琪提起本件當選無效之訴，即屬無據。原審判被上訴人勝訴有未妥適，林芳琪指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由台南高分院予以廢棄改判。全案不得上訴。

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