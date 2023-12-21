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送沙鍋魚頭替兒賄選　前北縣議員黃忠信「態度甚差」判囚4年10月

▲▼新北市議員黃俊哲。（圖／翻攝黃俊哲臉書）

▲民進黨新北市議員黃俊哲（中）2022年順利連任，卻爆發父親黃忠信送沙鍋魚頭為他賄選的案情。（圖／翻攝黃俊哲臉書）

記者黃哲民／台北報導

前台北縣議員黃忠信被控去年（2022年）9月間，為求兒子黃俊哲順利連任新北市議員，涉指示自己建設公司幹部，用公款購買500盒知名的嘉義林聰明沙鍋魚頭禮盒，交給兒子服務處主任唐龍輝等人送給選民企圖賄選，新北地院審結，認定黃男等8名被告均不認罪、犯後態度甚差，且唐男曾買票賄選被判刑定讞，卻沒勸阻黃忠信「歹路不可行」，今依《公職人員選舉罷免法》判黃忠信4年10月徒刑、唐4年4月，其餘6人各判刑3年6月到4年，可上訴。

黃俊哲去年以1萬5254票連任新北市議員，檢調本案查無他涉案證據而未起訴，但訴請新北地院宣告黃俊哲當選無效，黃俊哲聲稱和父母感情不好，父母不可能幫他賄選。法官認為檢方僅舉證其中43盒沙鍋魚頭用於賄選、其餘是朋友送禮，且細查發現公然贈送禮盒過於粗糙、不符一般賄選運作方式，對價性也明顯不足，今年（2023年）11月底判檢方敗訴，可上訴。

黃忠信在新北市議會改制前的台北縣議會做過2屆議員，曾犯偽造文書罪判刑3年2月入監，2002年交棒黃俊哲連任2屆台北縣議員，黃俊哲2010年12月當選新北市議會第1屆市議員，因時任他服務處主任的唐龍輝以每票1000元買票輔選，黃俊哲雖沒被起訴判刑，但被同屬民進黨的落選頭林水山提告，法院判他當選無效確定，由林水山遞補剩餘的2年任期。

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

但黃俊哲2014年再度當選新北市議員至今，去年11月九合一公職選舉他尋求連任，新北地檢署獲報，指黃忠信去年9月間命自家的欣湛然建設公司幹部，以每盒550元訂購林聰明沙鍋魚頭禮盒500盒，由公司副總林惠蓉付款取貨，透過唐龍輝與服務處人員交給選區樁腳轉送選民涉嫌賄選，這也是歷來查察賄選首度見到廣送沙鍋魚頭當對價的案例。

檢方指揮調查局新北市調查處、新北市警局刑警大隊與海山警分局等專案小組成員蒐證，去年11月17日在選前9天發動搜索，約談黃忠信等8名被告和51位證人到案，訊後聲押禁見唐龍輝和林惠蓉獲准，黃忠信等6人交保5萬元到10萬元，檢方後來深入查證，發現全案是黃忠信主導，而非唐男扛責所稱自行挪用公款送禮賄選。

黃忠信在一審審理主張法官仇富仇商對他有偏見，聲請法官迴避但被駁回。法官審理認為，黃忠信為求兒子順利當選，竟下達指示送禮賄選，林女和唐男不勸阻黃忠信「歹路不可行」，一旦誤入歧途、想回頭就很難了，反而聽從指示處理購禮分送事宜，8名被告分工完成賄選犯行、妨害選舉制度公平、公正與純潔性，實有不該。

法官指黃忠信8人均不認罪，辯解違反常情，犯後態度甚差，且唐龍輝因當年的賄選案被判刑3年5月、褫奪公權4年定讞，卻再犯本案，足見毫無悔意，今依《選罷法》行求賄賂罪判黃忠信4年10月徒刑、林女4年徒刑、唐男4月4月徒刑，3人各褫奪公權4年到5年，其餘5人各判刑3年6月到3年8月，各褫奪公權2年到3年，可上訴。

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