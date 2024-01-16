高端合約今公布！證實「僅保密5年」　官員直言：打臉在野黨造謠

▲高端疫苗掀起偌大爭議，今疾管署公布合約細節澄清。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大選後第3天，高端終於召開董事會同意公開合約，16日由疾管署長莊人祥親自公開58頁合約，且合約分兩次簽署，保密只有5年，沒有封存30年問題；且保密條款並非針對新冠疫情，在先前2009年H1N1就有過。相關事務官員指出，合約從設計到議定，都是依照工程會相關的採購規定；但更重要的是，大家可以首度看到，合約清楚載明保密期是5年，而非在野黨一再造謠的「保密30年」。

官員指出，自疫情期間至疫情已結束的現在，國民黨、民眾黨等國內兩大政黨，上從黨主席朱立倫、柯文哲，下至兩黨立法委員，甚至台北市長蔣萬安等縣市首長，皆不斷灌輸高端疫苗合約保密30年、在國內沒有藥證卻專案進口等，抹黑高端而誤導民眾的言論，間接導致許多民眾對高端抱持負面印象、畏懼施打疫苗，除了導致社會紛亂，恐還影響民眾健康安全。

官員強調，這次幾經溝通後，高端同意公開合約，也讓外界看到，合約從設計到議定，悉數依照工程會相關的採購規定；更重要的是，大家可以首度看到，合約清楚載明保密期是5年，而非造謠的說30年。此外，根據歷來採購資訊，實際上，馬政府執政期間，在緊急狀況下採購疫苗，也是在同樣的契約規範跟設計下進行議約，與廠商的保密期有的比高端合約還更久。

▲疾管署長莊人祥召開臨時記者會說明高端疫苗合約簽訂情形。（圖／記者宋良義攝）



知情官員指出，2009年時，因爆發HIN1疫情，因此時任行政院副院長的朱立倫，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，衛生署長楊志良，當時為了讓諾華公司（Novartis）願意販售「Focetria」疫苗，雖然該疫苗在國內沒有藥證，甚至在購買當時，該批疫苗還正在向歐盟申請藥證，仍然同意簽署連續採購兩年的保密合約。

當時朱立倫與楊志良兩人，為了讓該疫苗進入國內，接受「Focetria」疫苗在運送來台前，只要由原產地藥政單位提供檢驗結果，後續就全數由政府協助辦理專案進口。時任疾管局局長郭旭崧也表示，雙方簽約前有保密條款，因此購買疫苗的簽約條件、價格等，還不方便透露。知情人士表示，與諾華公司2009年10月所簽訂的500萬劑疫苗，就是保密7年的採購合約。

此外，時任國光生技董事長、國民黨副秘書長詹啟賢也表示，國光生技生產的流感疫苗依合約十月底就可交貨，若能避開衛生署對新流感疫苗人體實驗的程序的「繁文縟節」，只要第一次人體實驗出爐，從安全的角度來看，衛生署可以先開放民眾施打，不必等第二次人體實驗出爐，才開放民眾施打疫苗。

官員指出，朱立倫、楊志良等人，當年也是積極洽購疫苗，不惜限制型招標、免依藥事法辦理查驗登記、甚至簽訂保密7年的採購合約，但今天卻不斷羞辱國產疫苗、羞辱政府防疫人員，指控貪汙舞弊。

相關事務官員無奈表示，沒想到同樣的做法，只因為政黨不同，就將民進黨政府採購高端加以污名化，也讓不少衛福部基層都相當憤慨。藍白兩黨政治人物明知高端疫苗採購沒有問題，卻為了各自政治利益攻擊執政黨防疫工作，視國人生命安全於無物，應該受到社會各界譴責。